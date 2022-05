Attenti al nuovo obbligo con cui gli automobilisti dovranno fare a breve i conti. Ma di cosa si tratta e quali sono i possibili rischi e benefici? Ecco cosa c’è da aspettarsi.

Auto, occhio al nuovo obbligo: tutto quello che c’è da sapere

Ebbene, in base a quanto deciso dal Parlamento Europeo, a partire dal mese di luglio 2022 sarà obbligatorio mettere la scatola nera sulla proprie auto.

Ebbene, in base a quanto deciso dal Parlamento Europeo, a partire dal mese di luglio 2022 sarà obbligatorio mettere la scatola nera sulla proprie auto. Entrando nei dettagli, a partire dal 6 luglio 2022 sarà obbligatorio sulle auto di nuova omologazione, mentre sarà obbligatorio sulle auto di nuova immatricolazione a partire dal 7 luglio 2024.

Una novità indubbiamente importante, con tale dispositivo che è in grado di registrare informazioni importanti come la velocità, l’attivazione o meno dei sistemi di sicurezza e la posizione di un veicolo. In questo modo, come è facile intuire, le Forze dell’Ordine potranno capire le dinamiche di un incidente e stabilire eventuali responsabilità.

Auto, occhio al nuovo obbligo della scatola nera

Ma quali conseguenze porterà con sé questo obbligo? Ebbene, innanzitutto si ipotizza che il prezzo delle vetture registrerà un leggero aumento. Questo proprio al fine di coprire i costi di installazione della scatola nera. Dall’altro canto potrebbe aiutare a ridurre i costi delle assicurazioni e il numero degli incidenti.

I dati registrati, infatti, potranno essere utilizzati, garantendo il pieno anonimato, anche dagli Stati membri dell’Unione Europea. In questo modo potranno verificare la sicurezza stradale ed attuare, ove necessario, delle nuove misure ad hoc. Il tutto garantendo la privacy degli automobilisti stessi. Allo stesso tempo non manca chi nutre timori in merito, soprattutto per quel che potrebbe succedere nel caso in cui tali dispositivi venissero utilizzare per registrare i movimenti dei privati.

A tal proposito, comunque, è bene sapere che in base alle ultime notizie in merito la scatola nera non può essere in alcun modo disattivata e nemmeno manipolata. Questo proprio al fine di garantire la piena correttezza dei dati. Non resta quindi che attendere e vedere quali benefici e possibili rischi porterà effettivamente con sé l’obbligo della scatola nera.