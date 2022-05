Gratta e vinci, un bottino a cinque zeri: i fortunati hanno le idee chiare

Ancora grandi soddisfazioni con il Gratta e vinci. Premi ricchi che di certo fanno molto comodo ai fortunati vincitori.

Gli ultimi tempi potrebbero definirsi nonostante tutto molto fortunati per i giocatori abituali del Gratta e vinci. Premi decisamente alti che vanno a migliorare senza alcun dubbio le condizioni di vita di coloro che per una volta nella vita trovano riscontro nella richiesta di fortuna. Situazioni sempre più frequenti che in qualche modo portano speranza negli stessi cittadini.

Le notizie di vincite al Gratta e vinci ormai si susseguono. Sempre più giocatori provano in pochi secondi a dare una consistente sterzata alla propria vita e sempre più giocatori per loro fortuna ci riescono. Ad oggi, da ogni parte del mondo arrivano frequenti racconti di successi chiaramente inattesi. Pochi attimi per vedere la propria vita prendere una direzione assolutamente inaspettata. Il gioco in alcuni casi riesce e portare gioia e grandi soddisfazioni.

In ordine di tempo l’ultima sensazionale vicenda riguarda un giocatore di Broadmeadows in Australia. La lotteria in questione, il gioco insomma è quello del Broadmeadows Instant Scratch-Its, il premio venuto fuori cosi all’improvviso in un giorno qualunque è pari a 300mila dollari. Il biglietto vincente è del taglio da 20 dollari del Big Cash Game Instant Scratch-Its. Quel giorno ha letteralmente cambiato la vita del fortunato giocatore o della fortunata giocatrice.

Gratta e vinci, un bottino a cinque zeri: sempre più vincitori in giro per il mondo

Il biglietto vincente, quello che ha portato al giocatore in questione la bellezza di 300mila dollari è stato acquistato presso il Broadmeadows Nextra Lotto & News, Shop G38, Broadmeadows Shopping Centre, 1099-1169 Pascoe Vale Road, Broadmeadows. Non ci sono invece informazioni certe circa l’identità del fortunato, o della fortunata per l’appunto. I responsabili della lotteria, per un motivo o per un altro non si sono infatti sbilanciati in merito.

La portavoce di Lott, Ally Ramsamy, ha infatti dichiarato che è certa invece che il fortunato o la fortunata in questione saprà godersi ogni momento di questa inaspettata fortuna. “Una incredibile sorpresa istantanea per il nostro vincitore – ha continuato la stessa portavoce – anche se non sappiamo come il nostro vincitore godrà del suo premio, non abbiamo dubbi che sorriderà da un orecchio all’altro, sapendo che il suo saldo bancario aumenterà di qualche cifra in più“.

In genere, cosi come comunicato dagli stessi responsabili della lotteria i vincitori utilizzano i soldi del premio per acquistare una nuova auto oppure per saldare debiti esistenti e magari tenere da parte un bel gruzzoletto per il futuro. Nel 2021, i vincitori del primo del primo premio Instant Scratch-Its in tutte le giurisdizioni di The Lott sono stati 157. Complessivamente tutti insieme hanno portato a casa la bellezza i 10 milioni e più di dollari. Nel corso dello stesso periodo poi le vincite in tutti i livelli hanno portato ad un numero complessivo per i giocatori pari a 29,1 milioni di vincite che quantificate in denaro fanno circa 256 milioni di dollari.

Il gioco insomma comincia a farsi più che interessanti ed i giocatori, gli appassionati, perchè spesso di questo si tratta corrono quotidianamente a sfidare la fortuna. Chiaramente, si spera, sempre con la dovuta moderazione. Si vince e si perde certo, ma quando si vince la gioia esplode e la notizia fa quasi sempre il giro del mondo. Certe storie sono sempre belle da leggere, da incrociare insomma, danno gioia ed anche perchè no, tanta speranza.