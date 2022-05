Hanno colpito il noto personaggio tv: la chiamata del terrore, può succedere a tutti

Il raggiro, le operazioni condotte da malintenzionati si può dire professionisti può colpire chiunque in ogni momento.

Non sono esenti da certe situazioni i personaggi tv più o meno noti. Spesso possiamo leggere dalle cronache proprio il coinvolgimento di tali personaggi, spessi messi in mezzo da dinamiche altrettanto ambigue.

Il più delle volte però succede che il personaggio noto viene truffato proprio come qualsiasi altro cittadino, niente di diverso, proprio niente.

La truffa colpisce tutti indiscriminatamente. Non è certo semplice scampare alle mira dei malintenzionati, non è possibile sfuggire a ciò che qualcun altro ha deciso per noi. In un certo senso purtroppo funziona proprio cosi. Ci rendiamo sempre più conto di quanto possa essere complicato venire fuori da certe situazioni nel momento in cui ci si ritrova in qualche modo bloccati tra la non comprensione di ciò che accade e tutto il resto.

Ultimamente vittima di una truffa bella e buona è stato Francesco Chiofalo, ex concorrente della nota trasmissione tv “La Pupa e il secchione”. Chiofalo, soprannominato lenticchio è un influencer e personal trainer di 33 anni. Attraverso i social network, l’uomo ha raccontato quello che gli è capitato di recente, una storia che di certo non si può augurare a nessuno per ovvi motivi. Situazioni che nascono all’improvviso e non lasciano nemmeno il tempo di capire realmente cosa stia succedendo.

Hanno colpito il noto personaggio tv: gli hanno rubato 10mila euro

“Oggi sono arrabbiato, inca***to nero. Sono stato vittima di una truffa Sono stato veramente un co****ne, veramente stupido”. Questo il testo del messaggio di Francesco Chiofalo apparso su Instagram. Il racconto della vicenda arriva dallo stesso protagonista attraverso il noto social network. Una chiamata inattesa da un numero di telefono che di certo non aveva riconosciuto. Dall’altro lato la sua banca, che poco prima aveva sentito. Gli spiegano che il suo conto corrente è stato hackerato e di conseguenza si rendevano necessarie una serie di operazioni per ripristinare il tutto.

Chiofano fornisce tutte le informazioni necessarie per l’operazione richiesta, non pensando minimamente si potesse trattare di una truffa. Nelle informazioni richieste, chiaramente dettagliate, quelle inerenti alle credenziali bancarie che l’influencer fornisce senza alcun problema. Pochi minuti prima, Chiofalo scopre che il suo conto corrente è stato letteralmente prosciugato.

I tentativi di recuperare quanto rubato sono stati del tutto vani ed alla fine sempre attraverso Instagram l’ex personaggio tv ha cosi dichiarato: “Praticamente il bonifico è stato fatto all’estero, in Thailandia. Ho chiamato anche il mio avvocato e praticamente sembra che nessuno possa fare niente e me la devo prendere tra virgolette in quel posto. Sono veramente inc****to nero”.

La truffa colpisce chiunque a tutte le ore in ogni momento. Ogni occasione è buona per provare a sottrarre denaro a cittadini ignari di ciò che potrebbe succedergli da un momento all’altro. Situazioni al limite, situazioni incredibili spesso anche da spiegare da raccontare. Una truffa comunissima, quella della finta chiamata, del finto operatore bancario che chiede tutte le informazioni possibili e immaginabili per entrare poi in possesso di ciò che si possiede sul conto corrente. Operazioni subdole certo, ambigue che però rappresentano rischi costanti per gli utenti, per i cittadini insomma.

La truffa viaggia veloce sul web, si sviluppa tra le pagine della rete, tra richieste spesso considerate banali, quasi normali, naturali. E’ li che tutto cresce e diventa qualcos’altro. Li in quel momento il tutto sta sviluppandosi per colpire il cittadino nel modo più sgradevole possibile. In quella fase l’utente non è chiaramente consapevole del rischio che da li a qualche momento di paleserà lasciandolo nello sconforto. Inganni, raggiri, truffe studiate nei minimi dettagli. Il mondo del web, ancora una volta si dimostra terreno assai rischioso per chi lo vive.