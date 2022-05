Attenzione, in pochi sanno di rischiare una multa di oltre 300 euro nel caso in cui si commetta questo errore alla guida. Ecco di cosa si tratta.

Vi è un errore molto comune a cui bisogna prestare attenzione onde evitare di incorrere in sanzioni particolarmente salate. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, bollette, istruzione dei figli, carburante e chi più ne ha più ne metta. Innumerevoli sono i costi che vanno ad incidere sul nostro bilancio e che finiscono pertanto per pesare sulle nostre tasche. Tra questi si annoverano senz’ombra di dubbio quelli per l’auto, come ad esempio l’assicurazione e il bollo.

Ma non solo, sempre in tale ambito si invita a prestare sempre la massima attenzione tutte le volte in cui ci si mette alla guida, in quanto chi commette questo errore rischia di dover pagare una multa di oltre 300 euro. Ma di cosa si tratta? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Auto, oltre 300 euro di multa per chi commette questo errore: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere come sia importante prestare la massima attenzione tutte le volte in cui ci si mette alla guida, in quanto chi dimentica questo foglio rischia una multa di oltre 1.700 euro. Sempre in tale ambito, inoltre, si invita a prestare attenzione ad un altro errore molto comune per cui si rischia di dover pagare una sanzione di oltre 300 euro.

Ma di cosa si tratta? Ebbene, dell’uso non corretto degli abbaglianti. Quest’ultimi, infatti, possono essere utilizzati sono in determinati casi, così come previsto dal Codice della Strada. In caso contrario, come già detto, si rischia di incorrere in sanzioni particolarmente pesanti.

Entrando nei dettagli, così come si evince dall’articolo 153 del Codice della Strada, gli abbaglianti in auto possono essere usati fuori dai centri abitati nel caso in cui l’illuminazione esterna manchi oppure risulti non sufficiente. Ma non solo, è possibile utilizzarli a intermittenza come forma di avvertimento agli altri automobilisti, al fine di evitare situazioni di pericolo; oppure per segnalare l’intenzione di voler effettuare un sorpasso.

Nel caso in cui gli abbaglianti vengano utilizzati in altre circostanze, non previste dal Codice della Strada, ecco che si rischia una multa che va da minimo 84 euro fino a un massimo di 335 euro. Ma non solo, a tutto questo bisogna poi aggiungere anche una decurtazione di tre punti dalla patente. Occhio quindi a non commettere tale errore alla guida, onde evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti.