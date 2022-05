Pensioni, Naspi, RdC e Assegno Unico, occhio ai pagamenti Inps di maggio: le date da segnare sul calendario

A partire dalle pensioni fino ad arrivare a Naspi, RdC e Assegno Unico, occhio ai pagamenti Inps di maggio. Ecco le date da segnare sul calendario.

Anche nel corso del mese di maggio l’Inps provvederà ad erogare diverse prestazioni economiche. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Alimentazione, vestiti, abbigliamento, istruzione dei figli e chi più ne ha più ne metta. Sono davvero tanti i costi da dover sostenere e che hanno un peso non indifferente sul bilancio famigliare. Una chiara dimostrazione di come i soldi, pur non essendo garanzia di felicità, si rivelino essere utili in diverse circostanze.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere quando l‘Inps provvederà ad erogare i vari trattamenti economici nel corso del mese di maggio. A partire dalle pensioni fino ad arrivare a Naspi, reddito di cittadinanza e Assegno Unico, ecco di seguito le date da segnare sul calendario e cosa c’è da sapere.

Pensioni, Naspi, RdC e Assegno Unico, le date da segnare sul calendario: ecco le date di accredito

Abbiamo già avuto modo di vedere che giungono buone notizie per molti pensionati che potranno beneficiare, a breve, di un maxi cedolino. Sempre in tale ambito, inoltre, sono in molti a chiedersi quando verranno effettuati i pagamenti delle varie prestazioni economiche da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel corso del mese di maggio 2022. Ebbene, entrando nei dettagli le date da segnare sul calendario sono le seguenti:

Pensioni . Lo scorso 31 marzo 2022 è terminato lo stato di emergenza Covid e per questo motivo i pagamenti dei trattamenti pensionistici non vengono più effettuati in anticipo. Coloro che si fanno accreditare la pensione direttamente sul conto si sono visti erogare la pensione lunedì 2 maggio 2022. Per quanto concerne coloro che ritirano la pensione in contanti presso gli sportelli degli uffici postali, invece, i pagamenti sono stati programmati nel periodo compreso tra lunedì 2 maggio e sabato 7 maggio secondo un calendario scaglionato, sempre in ordine alfabetico

Pensione o Reddito di cittadinanza . I pagamenti per i nuovi beneficiari di tali sussidi partono verso il giorno 15 maggio. Coloro che già percepivano tali misure, invece, devono attendere il giorno 27 del mese.

. I pagamenti per i nuovi beneficiari di tali sussidi partono verso il giorno 15 maggio. Coloro che già percepivano tali misure, invece, devono attendere il giorno 27 del mese. Naspi . Non è possibile stabilire una data a priori, in quanto non tutti i percettori di tale misura ottengono il pagamento il medesimo giorno. Entrando nei dettagli, comunque, le erogazioni dovrebbero avvenire attorno il giorno 14 del mese di maggio.

Assegno unico e universale per figli a carico. Anche in questo caso non è possibile stabilire una data a priori, con il pagamento dell'assegno unico previsto entro la fine del mese di maggio.

A partire dal reddito di cittadinanza, passando per la Naspi, fino ad arrivare all’assegno unico universale per figli a carico, quindi, sono davvero tanti i trattamenti economici che verranno erogati dall’Inps nel corso del quinto mese dell’anno. Non resta quindi che segnare le date poc’anzi citate sul calendario e controllare il proprio conto corrente.