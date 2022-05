Superenalotto, 200 milioni di sogni: una domenica speciale per 3

Superenalotto ancora ricco di emozioni, i giocatori non demordono e vanno a nozze con grandi vincite.

Il Superenalotto non da soddisfazioni a quanti speravano nel corso dell’ultima estrazione di vedere cambiata la propria vita. Anche stavolta niente “6” niente sestina vincente insomma ma altrettante soddisfazioni per cosi dire su altri fronti. Le giocate si susseguono le possibilità aumentano e diciamo che in questo caso si vince come spesso capita sono queste a tenere viva la speranza.

Anche stavolta niente super premio, niente jackpot, soltanto l’illusione di vedere stravolta la propria vita ma poi ci si accontenta, per cosi dire di altro. Ci si accontenta, per i fortunati giocatori che hanno visto realizzarsi un piccolo sogno di una somma di denaro che di sicuro la vita la cambia, in un momento tanto complesso e tanto particolare per il nostro paese. Succede ad esempio che al posto del “6” arrivino tre “5”, e la cosa ai giocatori, nonostante tutto piace parecchio.

L’ultima estrazione ha portato gioia ed altrettanta soddisfazione a tre giocatori in particolare che hanno visto realizzato un piccolo e di certo indimenticabile sogno. Tre i “5” realizzati, tre le giocate che hanno distribuito la bellezza di 91.479,35 euro per giocatore, una situazione assolutamente da sogno, se cosi possiamo dire. Si vince a Piacenza, a Scandicci, in provincia di Firenze e a Palermo.

Superenalotto, la sestina vincente è un miraggio: si vince ancora anche con i “4”

Altra ricca soddisfazione arriva poi dai “4 stella”, ben due nell’ultima estrazione, ognuno da 40.472,00 euro, una bella somma da mettere da parte per ogni evenienza insomma. Intanto il jackpot cresce e raggiunge quota 201.400.000 euro. Gli scenari evocati da una simile ipotetica vincita sono chiaramente di quelli sognati per tutta la vita. La possibilità di rivoluzionarla quella vita, prenderla all’improvviso e farne qualcos’altro.

Combinazione vincente SuperEnalotto 7 maggio: 29 41 43 46 51 81

Numero Jolly: 48

Numero Superstar: 39

Di seguito tutti i premi assegnati nel corso dell’ultima estrazione:

6 punti 200.052.413,23 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 91.479,35 € 3 4 punti 404,72 € 687 3 punti 33,23 € 25.272 2 punti 6,35 € 411.152

5 punti + SuperStar – 0 4 punti + SuperStar 40.472,00 € 6 3 punti + SuperStar 3.323,00 € 115 2 punti + SuperStar 100,00 € 2.102 1 punti + SuperStar 10,00 € 13.808 0 punti + SuperStar 5,00 € 35.697 Seconda Chance 1 50,00 € 152 Seconda Chance 2 3,00 € 22.940

La sestina vincente che oggi supera i 200 milioni di euro, non compare nelle cronache italiane da quasi un anno. L’ultima volta è successo a Montappone, nelle Marche, premio assegnato pari a 156 milioni di euro. Per giorni il piccolo comune marchigiano fu al centro delle cronache nazionali. Oggi il jackpot come detto supera quota 200 milioni ma non si tratterebbe per il momento di record assoluto nel nostro paese.

La vincita più consistente infatti ad oggi resta quella di qualche anno fa, 209 milioni di euro. Ci siamo vicini insomma. Gli italiani oggi più che mai affidano al gioco tutta la speranza di vedere cambiato il proprio futuro. Chiaramente sempre con la dovuta moderazione, almeno si spera. Ci si trova insomma in un momento storico molto particolare, tra crisi innescate da pandemia e guerra. Un momento duro che spesso gli italiani provano a superare con la speranza di una vincita folle. Una vincita che faccia dimenticare tutto il resto ed offrisse una nuova opportunità.

Si vince e si perde, certo, si fanno sogni, si creano ambizioni semplicemente ipotizzando sei semplici numeri. Si vince, o meglio si sogna di vincere e tutto il resto non conta. La fortuna, la si immagina vicina, e la speranza è in fin dei conti questo. L’attesa poi fa aumentare quella sorta di adrenalina che non si vorrebbe mai far andare via. Il gioco, il premio, l’ambizione ed il sogno di farcela. Tutto è possibile, certo, tutto è realizzabile. Il Superenalotto è a caccia di nuovi vincitori e tutti sperano di farsi trovare pronti al momento giusto.