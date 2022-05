Monete, quella da 1 euro scatena il web: chi offre di più?

Alcuni esemplari di monete, riescono nel compito assolutamente arduo di rispecchiare alla perfezione ciò che era forse nell’intento del paese che ha li ha coniati. Negli anni abbiamo visto come il mercato dei collezionisti sia cambiato. Come quel particolare contesto sia riuscito ad esprimersi a livelli altissimi attraverso dettagli messi in risalto che hanno contribuito all’accrescimento dei valori in campo. Il tutto in brevissimo tempo.

Monete che riescono a piazzarsi per la particolarità che custodiscono, perle assolute legittimate dal contesto e spinte dal fascino indiscusso che le contraddistingue. Ciò che resta da fare al collezionista di turno è fare in modo di rendere propria quella stessa moneta. Un percorso non sempre semplice in cui oggi la rete, il web per intenderci, gioca un ruolo fondamentale. I tempi anche in questo contesto sono decisamente cambiati.

Ci sono situazioni che riguardano il particolarissimo mercato del collezionismo che riescono spesso ad uscire da ogni realistica immaginazione. Dinamiche complesse che spingono alcuni esemplari all’assoluta celebrità . La conseguenza è che i collezionisti di tutto il mondo ambiscono a fare propri quegli stessi esemplari, ambiscono ad arricchire la propria collezione con pezzi via via sempre più intriganti ed affascinanti, e di conseguenza preziosi.

Se pensiamo all’attuale moneta europea, ad esempio non possiamo prescindere dal prendere in considerazione il taglio per l’appunto da 1 euro. Esemplari unici, a bizzeffe vengono fuori proprio da quella situazione li. Nella maggior parte dei casi i paesi membri dell’euro utilizzano quel taglio per esemplari celebrativi o commemorativi. Il risultato è che da li vengono fuori quelli che saranno i futuri pezzi pregiati per gli appassionati di ogni angolo del pianeta. Un caso emblematico è rappresentato dalla moneta da 1 euro coniato in Grecia nel 2002.

Simboli appartenenti alla cultura classica del paese ellenico, il gufetto in bella mostra in riferimento a precisi richiami alla mitologia. Una moneta definita rara, con tutti i dettagli utili per entrare letteralmente nel mito. Esemplari valutati sul web migliaia di euro. Annunci privati su specifiche piattaforme. Una moneta che ha letteralmente invaso quel particolare contesto ed il relativo mercato. Accertarsi dell’autenticità di certe monete messe in vendita a caro prezzo è sempre la cosa migliore da considerare e da mettere in pratica.

Oggi quelle monete in diverse condizioni possono anche valere poco più dello stesso valore nominale, ma in altri casi il mercato ci dice che il potenziale è realisticamente parlando importante. Oggi più che mai alcuni esemplari riescono letteralmente a spiccare il volo tra le mire dei collezionisti e gli occhi attenti degli esperti, pronti a mettere in campo le proprie valutazioni. Un mondo dorato insomma dove tutto può diventare qualcos’altro anche se non è sempre detto.

Situazioni spesso surreali, ai limiti del bizzarro che però sono capaci di innescare tra gli appassionati veri e propri vortici emotivi, li scatta la necessità quasi morbosa di possedere quel particolare esemplare. Di questo, in un modo o nell’altro sono quasi tutti convinti.