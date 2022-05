Attenzione! Sono stati di recente richiamati, in via precauzionale, alcuni lotti di gallette e biscotti con cioccolato per possibile presenza di salmonella. Ecco di quali si tratta.

La buona alimentazione si rivela essere sempre più importante per il nostro benessere sia fisico che mentale. Proprio per questo motivo è importante prestare attenzione a tutto ciò che compriamo e soprattutto mangiamo. Diversi, d’altronde, sono i prodotti disponibili sugli scaffali dei supermercati. Quest’ultimi all’apparenza sembrano identici, ma nella realtà dei fatti non sono così.

Proprio in tale ambito giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e le varie autorità competenti, che segnalano eventuali contaminazioni di cibi e bevande. A tal proposito interesserà sapere che sono stati di recente richiamati, in via precauzionale, alcuni lotti di gallette e biscotti con cioccolato per possibile presenza di salmonella. Ma di quali si tratta? Entriamo nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Gallette e biscotti con cioccolato ritirati dagli scaffali: tutto quello che c’è da sapere

Come già detto, al fine di evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti, è importante prestare sempre la massima attenzione a tutto ciò che acquistiamo e soprattutto mangiamo. In tale ambito giungono in nostro aiuto il Ministero della Salute e gli addetti ai lavori, che provvedono a segnalare tempestivamente eventuali problemi.

Diversi sono i prodotti ultimamente ritirati dagli scaffali, tra cui alcuni lotti di gallette e biscotti con cioccolato per possibile presenza di salmonella. Ma di quali si tratta? Ebbene, in base a quanto si evince dal Ministero della Salute sul proprio portale sugli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, sono stati di recente oggetto di richiamo, in via precauzionale, diversi lotti di gallette di riso ricoperte di cioccolato al latte e cioccolato fondente e di biscotti con gocce di cioccolato a marchio Elite.

Gallette e biscotti con cioccolato ritirati dagli scaffali: ecco di quali si tratta

Il motivo? Come già detto per via della “possibile presenza di Salmonella“. I prodotti in questione sono stati prodotti dall’azienda Strauss-Elite presso uno stabilimento situato in Israele e commercializzati da Bet Kosher Sas di Alberto Terracina, a Roma. Entrando nei dettagli i lotti oggetto di richiamo sono i seguenti:

Come si legge nelle avvertenze degli avvisi di richiamo, l’azienda invita, a scopo precauzionale, a non consumare i prodotti con i numeri di lotto poc’anzi citati. Si precisa, inoltre, che analoghi prodotti con lotto differente non sono oggetto di richiamo e possono essere tranquillamente consumati.