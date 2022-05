Superenalotto, toccano il cielo con un dito: cos’è successo il 5 maggio

Il gioco al momento più amato dagli italiani ancora una volta non produce per i giocatori il risultato sperato, non per tutti.

Il Superenalotto ormai fatica ad accontentare i suoi giocatori, al massimo livello insomma, nel punto più alto raggiungibile. Ci troviamo di fronte ad una situazione davvero incredibile, tanti premi minori, per cosi dire e nessuna traccia del tanto atteso “6”, che manca dai radar ormai da quasi un anno. 156 milioni di euro in quella occasione, cifra che oggi l’attuale jackpot ha abbondantemente superato.

Il “6” del Superenalotto, ormai è chiaro a tutti, non ne vuole sapere di mostrarsi. Ancora una volta nessuna vincita incredibilmente alta, nessuna sestina vincente venuta fuori dalle ultime estrazioni. Gli italiani vedono crescere il jackpot che ormai sfiora i 200 milioni di euro e sperano ancora di più nel colpo della vita. Quello che darebbe la possibilità in ogni caso di ripartire da zero, guardare nuovi orizzonti, dimenticare insomma la condizione precedente.

Non ci saranno i “6” ma l’ultima estrazione regala in ogni caso gioia e soddisfazione ai giocatori italiani. Ben tre giocate che hanno portato ad altrettanti “5”, molto interessanti per la verità. 71.490,92 euro per ogni vincitore, un bel gruzzoletto da tenere da parte per ogni evenienza in effetti. Di certo non i milioni del “6” ma una somma di denaro altrettanto dignitosa ed utile, sempre utile per ogni situazione. Festa grande insomma nelle rispettive località.

Superenalotto, il jackpot ormai è da sogno: tanta fortuna anche con i “4” stella

Sono due i”4 stella” estratti nel corso dell’ultimo concorso. Il singolo valore è di ben 45.623 euro. Anche in questo caso, certo una vincita più che dignitosa che assicura un bottino molto interessante ai due vincitori in questione. Estrazione che conferma ancora una volta che non c’è ancora spazio per la vincita suprema, il jackpot arrivato nel frattempo a 199,8 milioni di euro. Molto più alta dell’ultima vincita, quella di maggio 2021, in quel caso come anticipato i milioni vinti furono 156, a Montappone nelle Marche.

Le vincite complessive dell’ultimo concorso:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti – 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 71.490,92 € 3 4 punti 456,23 € 478 3 punti 32,55 € 20.189 2 punti 5,86 € 348.123

Il record assoluto per il nostro paese è fermo a 209 milioni di euro. Parliamo di una vincita assegnata ormai qualche anno fa. Il jackpot attuale potrebbe certo superare l’attuale record. I giocatori italiani aspettano questo momento da troppo tempo, augurandosi di poter essere proprio loro i fortunati vincitori in questione. Un momento delicato per il nostro paese e non solo, momento in cui i cittadini si affidano con convinzione alla speranza.

Ed allora si gioca di più, augurandosi lo si faccia sempre con la giusta moderazione. Si provano nuovi schemi, sistemi, si immaginano numeri per tutte le situazioni. Si gioca ma quasi sempre si perde. Si vince, certo, ma bisogna essere davvero molto fortunati per riuscire a portare a casa un bottino per cosi dire dignitoso. Si spera nella vincita per rivoluzionare la propria vita, per immaginare qualcosa che sia diverso da tutto ciò che c’è stato in precedenza. Un sogno ad occhi aperti insomma, molto complicato, ai limiti dell’impossibile ma pur sempre un sogno.