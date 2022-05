Password a prova di hacker: lettere e numeri da evitare per evitare una violazione

Per creare una password a prova di hackeraggio occorre sapere quali sono le lettere e i numeri da evitare.

Una password efficace deve soddisfare alcuni criteri. Scopriamo quali sono per impedire agli hacker di violare la nostra privacy e di rubare dati personali.

Ieri, 5 maggio 2022, è stata la Giornata Mondiale delle Password (World Password Day). L’evento vuole ricordare l’importanza di un codice segreto nelle nostre vite dato che impedisce l’accesso di cyber criminali a dati sensibili e informazioni private. La sicurezza online è un tema caldo ma, purtroppo, non riesce ancora ad essere totalmente efficiente. Nel 2021 sono stati registrati 2049 attacchi gravi con un 10% in più rispetto al 2020. Gli hacker non si fanno scrupoli e colpiscono non solo grandi aziende, il Sistema Sanitario Nazionale, social network, enti governativi ma anche i comuni cittadini che cadono ancora nelle trappole di phishing e smishing. Oltre agli attacchi diretti, i cyber criminali riescono ad intrufolarsi di nascosto nelle nostre vite riuscendo a violare password e codici soprattutto se non sono ben articolati. Scopriamo, dunque, come rendere una password efficace per impedire agli hacker di sfondare il muro di sicurezza.

Password, come renderla efficace

Le basi della sicurezza informatica vengono indicate dalla Polizia Postale. Quando si sceglie una password occorre evitare nomi e soprannomi di familiari e animali domestici, la data di nascita propria e dei familiari, la parola “Password”, sequenze di numeri a partire da 12346 oppure di lettere come ASDFG, vicine sulla tastiera. La comodità non è mai complice della sicurezza e, di conseguenza, occorrerà evitare di utilizzare il nome della squadra di calcio del cuore, del tennista preferito, del cantante amato così come è sconsigliabile usare una comune parola presa dal dizionario italiano.

Per rendere una password sicura occorre, poi, seguire alcune direttive sulla scelta di lettere e numeri. Innanzitutto la lunghezza conta; è preferibile scegliere codici da 8 cifre in su per complicare l’hackeraggio dei professionisti. Dovrà contenere almeno una lettera maiuscola e una combinazione di lettere e numeri con l’aggiunta, preferibilmente, di un carattere speciale (come ” $ @ * ?).

Gli errori da evitare

La Polizia Postale dà indicazioni sugli errori da evitare per impedire che la password finisca nelle mani sbagliate. E’ fondamentale non condividere il codice con nessuno, non inserire la password se intorno ci sono persone che potrebbero vedere, utilizzare password differenti per ogni account e non riciclare un codice. Inoltre è consigliabile cambiare spesso la password e durante la trascrizione della combinazione come promemoria è bene evitare di scrivere chiaramente le cifre mentre è preferibile usare la crittologia oppure un sistema personale che nessun altro potrebbe decifrare.

Concludiamo con qualche altra indicazione sulla scelta del codice segreto. Mai optare per una parola scritta al contrario o appuntare le password su un foglietto accanto al computer. Sarebbe efficace, invece, trasformare una frase semplice in un acronimo da utilizzare come password. Ad esempio “Amo mangiare la pizza margherita” diventerebbe Amlpm, le lettere base a cui aggiungere, poi, numeri e caratteri speciali per rendere il codice realmente sicuro.