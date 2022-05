Inps, attenzione, dalle pensioni al reddito di cittadinanza, problemi con i pagamenti: cosa sta succedendo

Brutte notizie per molti cittadini che si ritrovano alle prese con alcuni problemi per quanto riguarda i pagamenti delle prestazioni Inps. Ecco cosa sta succedendo.

Sembra che l’Inps stia riscontrando dei problemi per quanto riguarda il pagamento delle pensioni, del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Siamo ormai giunti a maggio e anche in occasione del quinto mese dell’anno l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà ad erogare diverse prestazioni economiche. Degli aiuti indubbiamente importanti, soprattutto considerando il difficile periodo storico in cui ci ritroviamo a vivere, in quanto segnato da una grave crisi economica.

Proprio in tale contesto, quindi, non passano inosservate le ultime notizie in merito ad alcuni ritardi. Sembra, infatti, che l’Inps stia riscontrando dei problemi per quanto riguarda il pagamento delle pensioni, del reddito di cittadinanza e dell’assegno unico. Ma cosa sta succedendo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Inps, attenzione, dalle pensioni al Rdc problemi con i pagamenti: tutto quello che c’è da sapere

A partire dal reddito di cittadinanza fino ad arrivare alle pensioni, abbiamo già visto quando verranno effettuati i pagamenti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel corso del mese di maggio. Proprio soffermandosi su quest’ultimi, pertanto, interesserà sapere che si stanno registrando alcuni ritardi.

In base a quanto sottolineato su Italia Oggi, infatti, in molti non avrebbero ricevuto il pagamento dell’assegno unico. Ma non solo, come già detto, sarebbero state riscontrate delle criticità anche per quanto concerne il pagamento di altre prestazioni, quali ad esempio il reddito di cittadinanza e le pensioni.

Ma cosa sta succedendo? Ebbene, in base alle ultime informazioni in merito sembra che si tratti di un problema di natura tecnica. In particolare un operatore di call center dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale avrebbe parlato di problemi per quanto riguarda la gestione dei flussi di pagamento. Sono da escludere, invece, possibili vizi di forma nella presentazione della domanda.

Nel giro di qualche giorno, pertanto, la situazione dovrebbe essere finalmente risolta, con i cittadini che si vedranno accreditare correttamente le varie prestazioni economiche erogate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Non resta quindi che attendere e vedere se giungeranno ulteriori segnalazioni in tal senso o se la situazione si risolverà effettivamente nel giro di qualche giorno.