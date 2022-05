Bonus internet senza ISEE: prepariamoci a viaggiare velocemente in rete

Un Bonus internet per viaggiare velocemente in rete da 30 Mbps in download. Scopriamo qual è l’importo erogato e quali sono i requisiti di accesso.

La connessione veloce è un’esigenza che potrà essere soddisfatta grazie al Bonus internet veloce attivo nel 2022. Ecco i dettagli della misura.

Infratel Italia ci trasporta nella seconda fase del Piano voucher con un bonus che consentirà di ottenere fino a 300 euro per velocizzare la propria connessione internet. Viaggiare veloci in rete è una priorità per chi lavora in smartworking o per chi ama scarica film o ascoltare musica senza fastidiose interruzioni. L’esigenza si avverte maggiormente, poi, nel momento in cui i dispositivi collegati al wi-fi di casa sono due, tre se non quattro. Il lockdown dovuto alla pandemia e la Dad scolastica hanno sottolineato l’importanza di poter approfittare di una connessione veloce ma non tutte le famiglie possono permettersi una spesa aggiuntiva. Interviene il Bonus internet a risolvere i problemi economi e di velocità. Arriverà a breve e l’accesso non avrà limiti reddituali.

Bonus internet veloce, a chi è dedicato

Un’agevolazione non legata al reddito e all’ISEE ma che richiede la soddisfazione di altre condizioni di accesso. Il Bonus è dedicato a tutte le famiglie che non hanno una connessione internet oppure che la possiedono ma va ad una velocità inferiore a 30 Mbps in download. Per poter ottenere la somma erogata con l’agevolazione occorrerà, inoltre, attivare una connessione dalla velocità minima di 30 Mbps e stipulare un contratto di validità minima 24 mesi.

La mancanza del requisito reddituale consentirà l’accesso all’agevolazione senza l’inoltro di domanda o di documentazione ISEE. Si otterrà lo sconto nel momento in cui ci si recherà dall’operatore per la sottoscrizione del contratto. La somma verrà detratta dal costo di attivazione (se presente) o dall’abbonamento mensile per un massimo di 300 euro totali.

Altri dettagli della misura

Il Bonus internet veloce che partirà nel 2022 darà il via ad una terza fase del Piano Voucher. In precedenza sono stati erogati fino a 2.500 euro alle imprese e ancor prima era stato attivato un voucher dedicato alle famiglie meno abbienti. Ora la platea si ampia togliendo il limite reddituale ma occorre prestare attenzione ad alcuni dettagli. Se le opzioni di connettività in uno stesso appartamento sono più di una, il Bonus verrà erogato unicamente per l’offerta più performante. La stima è di una copertura del 50% dei costi con un importo di 300 euro.

Un’ultima importante informazione fa riferimento alla tempistica. Non appena l’agevolazione verrà attivata sarà fondamentale non perdere tempo con la sottoscrizione del contratto da più di 30 Mbps di velocità in download dato che la misura rimarrà richiedibile solamente fino ad esaurimento fondi.