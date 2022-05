Bancomat, occhio a questa scritta: la verità che non ti aspetti

Occhio a questa scritta sul bancomat, in quanto non sempre è come sembra. Ecco la verità che non ti aspetti.

Il bancomat è senz’ombra di dubbio uno degli strumenti di pagamento più diffusi e apprezzati. C’è però una scritta a cui bisogna prestare particolare attenzione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi non sono sinonimo di felicità, ma si rivelano essere senz’ombra di dubbio utili in diverse circostanze. A partire dal cibo, passando per l’abbigliamento, fino ad arrivare alle bollette, d’altronde, sono tante le volte in cui dobbiamo necessariamente mettere mano al portafoglio. Ogni bene o servizio di nostro gradimento, in effetti, per essere acquistato, richiede un esborso di carattere economico, spesso non indifferente.

Allo stesso tempo tanti e diversi sono gli strumenti di pagamento a nostra disposizione, come ad esempio il bancomat. Ebbene, proprio quest’ultimo si rivela essere tra i mezzi di pagamento più diffusi e apprezzati. Occhio però a questa scritta, in quanto non sempre è come sembra. Entriamo quindi nei dettagli per vedere di quale si tratta e soprattutto tutto quello che c’è da sapere in merito.

Bancomat, occhio a questa scritta: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come si riveli essere particolarmente importante prestare la massima attenzione a questa data, in quanto a breve il vostro bancomat verrà disabilitato. Ebbene, sempre soffermandosi su questo strumento di pagamento si invita a prestare particolare attenzione tutte le volte in cui si effettuano prelievi con il bancomat in quanto è possibile imbattersi in una scritta che non può passare di certo inosservata.

Ma di quale si tratta? Ebbene, del tanto temuto “Prelievo non disponibile“. Una scritta, quest’ultima, che purtroppo appare sul monitor dello sportello ATM molto più spesso di quello che si possa pensare e che non può, ovviamente, non destare preoccupazione. Prima di allarmarsi, però, è bene valutare con calma la situazione e vedere quali possono essere i possibili motivi per cui appare, appunto, tale scritta.

Il motivo più frequente, come è facile immaginare, è l’assenza di denaro sul proprio conto. Nel caso in cui si sia sicuri di avere del denaro a disposizione, allora, è bene valutare che non si tratti semplicemente di un problema di natura tecnico. Ne è un chiaro esempio il caso in cui l’erogazione del denaro venga interrotta, in quanto il distributore necessita di un intervento di manutenzione o addirittura per via dell’assenza di denaro fisico all’interno dell’ATM.

In questo caso non bisogna fare altro che recarsi presso un altro sportello Atm in modo tale da capire se il problema è legato, appunto, al vecchio sportello, oppure alla propria carta. Quest’ultima ad esempio, può essere già scaduta oppure smagnetizzata. A tal proposito, ricordiamo, abbiamo già visto cosa fare quando si smagnetizza la carta.

Bancomat, occhio al prelievo non disponibile: i possibili motivi

Oltre alle situazioni fin’ora citate, è bene ricordare che tutte le volte in cui si effettua un prelievo presso uno sportello ATM bisogna prestare attenzione a dei massimali. Quest’ultimi possono risultare differenti da un istituto di credito all’altro, ma soprattutto non possono essere superati.

Proprio per questo motivo, una volta raggiunta la soglia massima, non è più possibile effettuare dei prelievi. Questo, come è facile intuire, avviene sia nel caso in cui si raggiunga il massimale giornaliero che quello mensile.

Per finire, tra i motivi per cui il prelievo può risultare non disponibile si annovera quello che si rivela essere uno dei più grandi timori di tutti coloro che hanno un bancomat. Ovvero che la propria carta venga clonata. Una situazione indubbiamente poco piacevole per cui si rivela necessario intervenire al più presto, bloccando la carta e sporgendo denuncia.