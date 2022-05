Si fa presto a dire extravergine: la lista dell’olio “contaminato”

Un test tedesco avrebbe riscontrato presenza di oli minerali e altre sostanze indesiderate in alcuni noti marchi di olio. Ecco la situazione.

L’attribuzione di un’etichetta, nel senso figurato del termine, non va mai fatta a cuor leggero. La definizione attribuita a un prodotto è quanto di più importante possa esserci.

Da questa, infatti, dipende tutto. La reputazione del prodotto in questione, qualunque esso sia, e anche la tutela reale del consumatore che lo acquista. Il quale, perlopiù, si affida alla parta frontale dell’etichetta (stavolta quella materiale) piuttosto che al retro. A meno che non possieda un carattere estremamente analitico, difficilmente il consumatore andrà a curiosare sul retro dell’etichettatura, dove viene scandagliato il bene in procinto di essere acquistato. E dove, in buona sostanza, si può capire se questo è o meno adatto alle nostre esigenze. Basta la marca, fin troppo spesso. L’autorevolezza del nome, il più delle volte, tendiamo a inquadrarla come garanzia di affidabilità.

Il problema è che, a un’analisi più approfondita, potrebbe risultare che anche i grandi marchi sono tutt’altro che esenti da inconvenienti di qualche tipo. Anzi, spesso abbiamo visto come siano le sottomarche a garantire le migliori performance in termini di bilanciamento fra tutela della salute, prezzo e qualità (anche se è bene prestare attenzione). Questo non significa, naturalmente, che ogni produttore non presti attenzione massima a cosa va a realizzare. Spesso, però, è la lavorazione stessa a riservare brutte e impreviste sorprese. E questo vale per qualsiasi prodotto, inclusi quelli di larghissimo consumo. Come l’olio d’oliva.

Olio extravergine, l’indagine degli esperti: in quali marchi risultano pesticidi

Significativo quanto emerso da un test realizzato dalla rivista tedesca Oko Test, che ha esaminato diverse qualità di olio (includendo marchi famosissimi) per riscontrare una serie di dati allarmanti. Su 19 qualità extravergine analizzate, ben 18 presentavano tracce di oli minerali e pesticidi. Tre di essi, inoltre, non avrebbero soddisfatto nemmeno gli standard qualitativi per essere definiti appunto extravergine. Purtroppo, dai test emergerebbero anche alcune marche italiane nella lista dei rimandati. Fra queste alcuni pezzi da novanta come De Cecco, Farchioni, Casolare bio Farchioni, Filippo Berio e Primadonna. Il problema più serio sarebbe da individuare negli oli minerali. Inoltre, su alcune qualità sarebbero emerse tracce di plastificanti o pesticidi. Sia chiaro, si tratta di percentuali estremamente basse ed entro i limiti di guardia consentiti dalla legge.

A ogni modo, considerando che gli idrocarburi degli oli minerali comprendono una vasta quantità di sostanze, è bene prestare attenzione. Quelle individuate (o individuabili) nei prodotti in questione sono gli idrocarburi aromatici, detti anche MOAH, risultanti addirittura in un terzo dei prodotti analizzati. Da questo punto di vista, il poco ambito primato spetterebbe alla marca Filippo Berio, col test che parla di oli minerali “notevolmente aumentati” (il prodotto testato però, l’Olivenol Classico 500 ml, è presente nel mercato tedesco ma non in quello italiano, come precisato dall’azienda stessa).

Discorso simile anche per gli altri marchi, in quantità più o meno incidente. Questo non significa, naturalmente, che la produzione non sia di alta qualità né che i prodotti in questione siano nocivi. Alcuni pesticidi, tuttavia, sono stati messi al bando in quanto connessi a possibili effetti cancerogeni. Per questo, nelle fasi di produzione, l’uso viene estremamente ridotto, così come affinato il trattamento successivo alla realizzazione.