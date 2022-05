L’arrivo della stagione calda riporta in auge un incubo di molte persone. In che modo si possono tenere lontani insetti e scarafaggi

Esistono dei rimedi che non richiedono costi ingenti e che soprattutto non si avvalgono di sostanze nocive. Ecco quali sono nello specifico.

Eliminare insetti, blatte e scarafaggi non è un’operazione propriamente semplice. Soprattutto se si vive in un posto umido situato al piano terra, il pericolo è sempre dietro l’angolo. Non sempre si capisce da cosa sono attratti e questo rende il compito di allontanarli di gran lunga più difficile.

Importante è tenere l’ambiente sempre pulito ed evitare di far cadere briciole in giro per casa. Non sempre però basta, per questo è bene capire come agire per poter venire a capo di questo problema, che spesso ha una forte incidenza sulla qualità della vita quotidiana.

Insetti e scarafaggi, come allontanarli: gli escamotage economici che non utilizzano sostanze tossiche

Il primo viatico è sicuramente quello di avvalersi di prodotti chimici ed altamente tossici. Inoltre sono anche piuttosto costosi il che rende ancor più complicato il tutto. Prima di capire come abbattere i costi ed evitare di utilizzare prodotti nocivi, è bene capire quali comportamenti avere per cercare di non attirarle.

Oltre alla pulizia dell’ambiente è importante anche gestire le aree umide della casa. Quindi è bene non accumulare troppi scatoloni di cartone in giro per casa. Potrebbero rivelarsi deleteri visto che sono tra i luoghi ideali di nidificazione degli insetti.

Un ottimo alleato in tal senso può essere il borace. Questo composto può essere posizionato nei mobili in legno e per pulire le tubature fungendo da veleno per gli “amichetti” indesiderati.

Passando a qualcosa di più naturale, uno dei più efficaci è la terra diatomacea. Si tratta di una farina fossile che funge da ottimo repellente. Va messa negli angoli della casa più a rischio, ma anche dietro al frigo o al WC. Sulla stessa scia troviamo il tanaceto e l’erba gatta. Basta coltivarne qualche piantina e posizionarla sul balcone.

Mettere un paraspifferi sotto la porta è un altro aiuto significativo visto che consente di non farle entrare in casa (si pensi ad una villa con giardino). Ad ogni modo se il problema è grave e persistente, non resta altro che contattare un professionista del settore per cercare di estirpare il male alla radice.