Naspi, occhio ai pagamenti di maggio: le date da segnare sul calendario

Anche nel corso del quinto mese dell’anno verranno effettuati i pagamenti della Naspi. Ecco le date da segnare sul calendario.

Quando arriveranno gli accrediti Inps della Naspi a maggio 2022? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

I soldi non sono sinonimo di felicità, ma aiutano, senza alcun dubbio, a trovare una rapida soluzione a diversi problemi. A partire dalle bollette di luce e gas fino ad arrivare alla spesa settimanale, passando per le proprie esigenze personali, d’altronde, sono tante le volte in cui dobbiamo mettere mano al portafoglio. Non tutti però, complice anche la crisi in corso, riescono a far fronte alle varie spese.

Proprio in tale ambito, pertanto, a ricoprire un ruolo particolarmente importante sono i vari pagamenti erogati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Tra questi si annovera ad esempio la Naspi, con molti che sono in attesa di scoprire quando arriveranno gli accrediti dell’indennità di disoccupazione nel corso del mese di maggio 2022. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Naspi, occhio ai pagamenti di maggio: tutto quello che c’è da sapere

Misura introdotta al fine di garantire un sostegno economico a coloro che hanno perso purtroppo il lavoro, indipendentemente dalla propria volontà, la Naspi consente di ottenere un sussidio mensile fino a un massimo di due anni.

Aiuto molto importante, di cui è possibile, in determinati casi, anche richiedere e ottenere l’anticipo in un’unica soluzione, sono in molti in attesa di scoprire quando verranno effettuati i relativi pagamenti nel corso del mese di maggio 2022.

Ebbene, come ogni mese, non è possibile stabilire una data a priori. Questo in quanto non tutti i percettori di Naspi ottengono il pagamento lo stesso giorno. Per quanto concerne il mese di maggio, comunque, le erogazioni dovrebbero iniziare il giorno 10 del mese per poi concludersi attorno il giorno 20 di maggio.

Soffermandosi su coloro in attesa della prima mensilità Naspi, in particolare, i pagamenti, molto probabilmente, saranno erogati dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel corso della seconda metà di maggio. Al momento, comunque, come già detto, non è possibile stabilire una data a priori.

In caso di dubbio, pertanto, si invita a consultare il proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. In questo modo è possibile ottenere maggior informazioni, come ad esempio la data di pagamento della Naspi nel corso del mese di maggio 2022.