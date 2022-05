Oltre nuove 10.000 assunzioni previste all’aeroporto Fiumicino in vista dell’apertura della nuova area di imbarco in programma il prossimo 18 maggio

Scopriamo quali sono i profili ricercati e cosa bisogna fare per poter avanzare la propria candidatura e cercare di essere assunti.

Grande opportunità di lavoro per chi abita nella Capitale e nei dintorni o è disposto al trasferimento. Infatti il prossimo 18 maggio presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino è prevista l’apertura di una nuova area di imbarco che garantirà addirittura 10.000 nuove occasioni lavorative.

La notizia è stata riportata da “La Repubblica”. Naturalmente si è focalizzata anche su quelle che sono le mansioni lavorative richieste in vista di questo importante ampliamento. Andiamo a vedere quindi quali sono le figure da inserire e i profili ricercati.

Aeroporto Fiumicino, nuove 10.000 assunzioni: come candidarsi

Le possibilità sono piuttosto variegate e si va dagli addetti alle pulizie, agli addetti all’assistenza dei passeggeri e assistenti per i servizi di terra. Nuove assunzioni anche per gli operatori del turismo e nei negozi e servizi che gravitano attorno all’area di imbarco, pronta a diventare uno dei fiori all’occhiello dello scalo romano.

Per quanto concerne le modalità di candidatura, l’aeroporto Leonardo da Vinci è gestito dalla società ADR. Quindi sul sito dedicato nella sezione jobs è possibile trovare tutte le offerte aperte. A quel punto una volta trovata quella affine alle proprie caratteristiche non resta che inviare il proprio CV e sperare di essere ricontattati per un colloquio conoscitivo.

Tra i profili oggetto di ricerca ci sono anche tecnici, infermieri, progettisti, buyer, radio e mobility expert solo per fare alcun esempi. Naturalmente ogni ambito comporta dei titoli e delle skills differenti da dover avere. In generale le proposte di lavoro per il celebre aeroporto capitolino sono reperibili anche sui classici portali delle agenzie del lavoro come Manpower, Adecco e Randstad.

Una situazione da monitorare con attenzione visto che il mercato non è molto propizio in questa fase. Inoltre poter lavorare in un posto così importante è un gran privilegio che può arricchire la propria formazione oltre che il prestigio del proprio curriculum. Il 18 maggio è ormai alle porte. Non resta che aspettare l’inaugurazione di questa nuova aerea, per cui sono stati investiti circa 400 milioni di euro.