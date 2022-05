Alle volte può capitare che l’importo dell’Isee sia appena più elevato di quanto previsto per raggiungere un determinato bonus

Esiste però una soluzione per ovviare a questo increscioso problema e abbassare la quota. Ecco nel dettaglio come agire in questa circostanza.

Per garantire maggiori possibilità alle famiglie italiane che non producono un alto reddito, spesso lo stato mette a disposizione dei bonus. La discriminante per farne richiesta è il valore ISEE, che ci indica se si rientra o no nella graduatoria.

Detto in altri termini, l’ISEE non è altro che un numero o meglio un indicatore economico della situazione patrimoniale di una famiglia. I vari bonus emanati dallo stato pongono come condizione necessaria di non superare una soglia massima di ISEE, altrimenti se così fosse per molte famiglie apparentemente significherebbe che non ci sia nemmeno la necessità di fare domanda per un particolare bonus.

Inoltre andrebbe considerato un ulteriore fattore, ovvero che ISEE e stato di famiglia coincidano. Quest’ultimo, infatti, ci indica quali sono i componenti di una data famiglia e le varie informazioni anagrafiche.

Che succede se si supera di poco l’ISEE massimo richiesto per partecipare a un bonus? Ciò comporta a un’esclusione prima di partecipare alla richiesta, ma ci sarebbero delle soluzioni ovviamente legali per ovviare al problema.

Isee: cosa bisogna fare per poterlo abbassare e ottenere il bonus

Cosa fare per non perdere le agevolazioni fiscali? Ad esempio, poniamo il caso in cui in una famiglia vive un figlio che ha compiuto la maggiore età e che potrebbe richiedere un bonus, al quale non può accedere perché l’ISEE della famiglia è più alto della soglia richiesto.

In questo caso si può ovviare al problema? La soluzione potrebbe tradursi in uno sdoppiamento dell’abitazione, mentre la residenza resterebbe la stessa. Agendo in questo modo del tutto legale non ci sarebbe il problema legato al nucleo familiare e si potrebbero richiedere le varie agevolazioni fiscali del caso.

O ancora, un altro modo per abbassare l’ISEE è sicuramente quello di liberarsi dei beni immobili che non producono reddito ma che comportano un innalzamento dell’indicatore di reddito.

C’è però anche da considerare il fatto che non sempre ci sono soluzioni per ovviare a tale problematica. Per cui quando non esiste un metodo legale è meglio lasciar perdere per non incorrere in sanzioni, con effetti più o meno gravi.