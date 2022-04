Momenti di vero e proprio panico ammirando il jackpot attuale del Superenalotto. Ci troviamo di fronte ad una cifra folle.

Vincere al Superenalotto è di ceto oggi una delle più grandi ambizioni degli italiani. Il gioco ad oggi è senza ombra di dubbio il più amato dai cittadini. Le somme di denaro messe a disposizione dai vari premi chiaramente fanno in modo che la lotteria sia chiaramente preferita a tutte le altre. In un certo senso insomma il discorso fila, ed anche parecchio.

Nessuna notizia del “6” ancora una volta, dopo l’ultima estrazione di ieri 26 aprile 2022. Nessuna vincita massima ,vincita che manca nel nostro paese ormai da quasi un anno. E’ di maggio 2021 infatti l’ultima sestina vincente estratta. Montappone, nella Marche il luogo in cui la giocata fu effettuata. 156 milioni di euro in quella occasione, poi il buio più totale. Da quel momento nessuno più è riuscito ad esultare per la massima vincita al Superenalotto.

Qualche buona notizia però, nonostante la non estrazione del “6” vincente arriva lo stresso. Sono infatti ben tre i “5” estratti nel corso dell’ultima estrazione. Lucca, Livorno e Bari le città vincenti con i fortunati vincitori che portano a casa una importantissima cifra, ben 67.076,18 euro a testa. Non finisce qui, si segnalano inoltre ben sette “4 stella” ognuno dal valore di ben 42.263 euro. Una buona estrazione insomma molto fortunata per i giocatori italiani.

Superenalotto, il “6” non arriva: il jackpot è arrivato a valere 194,9 milioni di euro

Ad oggi il jackpot del Superenalotto è arrivato a valere l’incredibile cifra di 194,9 milioni d euro. Una cifra assolutamente alta, che però non rappresenta il record di vincita assegnata nel nostro paese. Per quello bisogna andare ai 209 milioni di euro assegnati qualche anno fa. La somma attuale del jackpot piano piano però si avvicina proprio a quel record. Come anticipato l’ultima vittoria arrivò a Montappone nelle Marche ma si trattò di “soli” 156 milioni di euro, una cifra insomma già superata.

L’ultima estrazione di ieri 26 aprile 2022 ha insomma generato la seguente situazione in merito alle vincite prodotte:

Premio Valore in Euro (€) Vincitori 6 punti 193.502.737,88 € 0 5 punti + Jolly – 0 5 punti 67.076,18 € 3 4 punti 422,63 € 485 3 punti 33,12 € 18.627 2 punti 6,32 € 303.063

Il Superenalotto insomma fa vincere e convince gli italiani. Si tratta al momento della massima lotteria in assoluto, nessun altro gioco assicura premi del genere. Il nostro paese non vede assegnare tanti soldi, almeno guardando al jackpot da tanto, troppo tempo. Ci rendiamo conto, oggi, di quanto questo montepremi rappresenti in effetti una situazione abbastanza unica per i giocatori abituali di tutto il paese, vincere in questo modo, con queste cifre rappresenterebbe qualcosa di estremamente unico.

Siamo praticamente a 195 milioni di euro a soli 13 milioni dal record assoluto di vincita nel nostro paese. Quei 209 milioni che insomma potrebbero presto essere spazzati via da una nuova incredibile vincita. Gli italiani ci credono, vogliono crederci, con una cifra del genere la loro vita prenderebbe una piega completamente diversa. Ad oggi insomma la massima ambizione per i nostri concittadini si chiama Superenalotto, in un momento buio, segnato dalla crisi. Vincere una tale cifra significherebbe tanto, forse addirittura troppo. Vincere, in quel modo potrebbe realisticamente rimandare tutto a zero ed offrire l’incredibile opportunità di iniziare nel vero senso della parola una nuova via.