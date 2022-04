Occhio a WhatsApp, a rischio il numero di telefono di 19 milioni di utenti. Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Brutte notizie per milioni di utenti Whatsapp italiani i cui numeri di telefono sono finiti di recente nel mirino di alcuni malintenzionati. Ecco cosa sta succedendo.

Un periodo storico difficile quello in cui ci ritroviamo a vivere a causa di tutta una serie di eventi negativi che continuano ad avere delle ripercussioni non indifferenti dal punto di vista sia sociale che economico. Nonostante ciò i truffatori non si fermano mai. Anzi, sono continuamente all’opera pur di far cadere nella trappola i malcapitati di turno.

Proprio in tale ambito, pertanto, non può passare inosservata la notizia che coinvolge circa 19 milioni di utenti italiani di Whatsapp il cui numero di telefono è a rischio. Ma per quale motivo e soprattutto cosa è successo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

WhatsApp, a rischio il numero di telefono di 19 milioni di utenti: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto che la Polizia di Stato invita a prestare attenzione in quanto in questo modo riescono a rubare il vostro account Whatsapp. Sempre in tale ambito, pertanto, non può passare inosservato quanto emerso ultimamente in merito ad un nuovo problema di cyber sicurezza che riguarda proprio la nota applicazione di messaggistica istantanea, ma cosa è successo?

Ebbene, in base a quanto reso noto dal portale RedHotCyber, i numeri di telefono di circa 19 milioni di italiani sarebbero stati messi in vendita su un famoso forum. Una vicenda che ha attirato inevitabilmente l’attenzione, soprattutto considerando quelle che potrebbero essere le possibili conseguenze.

In particolare non si esclude la possibilità che gli utenti dei numeri di telefono messi in vendita finiscano per essere contattati da alcuni truffatori, con quest’ultimi che cercano in questo modo di far cadere nella trappola il malcapitato di turno con raggiri di diverso genere.

Proprio per questo motivo il consiglio, in ogni caso, è sempre quello di prestare attenzione ad eventuali messaggi e chiamate sospette, onde evitare di incorrere in spiacevoli sorprese. Ma non solo, bisogna assolutamente evitare di fornire informazioni personali e dati di pagamento che potrebbero essere sfruttati dai truffatori per svuotare il nostro conte corrente.