La Polizia di Stato invita a prestare attenzione in quanto in questo modo riescono a rubare il vostro account Whatsapp. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere.

Sono sempre più numerosi, purtroppo, i tentativi di raggiro che vengono attuati tramite Whatsapp.

A partire dal pc, passando per lo smartphone, fino ad arrivare al tablet, sono davvero tanti i dispositivi tecnologici a nostra disposizione grazie ai quali poter comunicare in qualsiasi momento con amici, parenti e aziende anche geograficamente molto distanti da noi. Diversi, d’altronde, sono i servizi a nostra disposizione, quali ad esempio e-mail, sms e applicazioni di messaggistica istantanea.

Oltre ai tanti vantaggi, non mancano purtroppo possibili rischi. Proprio in tale ambito, in effetti, è bene sapere che la Polizia di Stato invita a prestare attenzione in quanto in questo modo riescono a rubare l’account Whatsapp. Ma come è possibile? Entriamo nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Whatsapp, attenzione, in questo modo vi rubano l’account: tutto quello che c’è da sapere

Sempre più spesso, purtroppo, alcuni malintenzionati cercano di sfruttare diversi strumenti al fine di raggirare il malcapitato di turno, estorcendo denaro e dati sensibili. Ne sono un chiaro esempio la truffa del finto buono Ikea da 250 euro oppure delle assicurazioni online inesistenti.

Se tutto questo non bastasse, a finire sempre più spesso nel mirino dei truffatori si annovera Whatsapp. A tal proposito la Polizia di Stato invita a stare attenti, in quanto alcuni malintenzionati cercano di sfruttare la funzionalità di Whatsapp Web al fine di rubare l’account.

In particolare attraverso un post pubblicato sul profilo Facebook del Commissariato di PS Online, sono state segnalate le dinamiche attraverso le quali viene attuato il raggiro in questione. Entrando nei dettagli si ricorda che per attivare la versione di Whatsapp Web viene richiesto un codice di conferma che viene inviato tramite sms.

Proprio prendendo spunto da questa procedura, quindi, i truffatori inviano alla vittima di turno un messaggio attraverso il quale chiedono il codice in questione. Al fine di rendere tutto più credibile, fanno in modo che il mittente della richiesta risulti essere uno dei contatti in rubrica. Nel caso in cui il destinatario risponda effettivamente a tale messaggio, inviando i dati richiesti, ecco che si cade nella trappola.

In questo modo, infatti, i truffatori entrano in possesso dell’account Whatsapp del malcapitato di turno, riuscendo così ad agire indisturbati e ad accedere ai nostri dati personali. Ma non solo, potrebbero utilizzare il nostro account per attuare altri tentativi di truffa ai danni dei nostri contatti salvati in rubrica.

Whatsapp, attenzione, in questo modo vi rubano l’account: i consigli della Polizia di Stato

Proprio per questo motivo si invita a stare sempre attenti, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti. In particolare è bene sempre ricordare che nessun contatto dovrebbe utilizzare il nostro account Whatsapp Web e per questo motivo già il fatto che giunga un messaggio con una richiesta di questo genere dovrebbe destare più di qualche sospetto.

A tal proposito, sempre attraverso un apposito post pubblicato sul profilo Facebook, la Polizia di Stato consiglia di: