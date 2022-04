Occhio alle bollette, c’è chi riceverà automaticamente il bonus luce e gas. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Buone notizie per molte famiglie che si vedranno riconoscere automaticamente in bolletta il bonus luce e gas 2022. Ecco chi ne ha diritto e i requisiti richiesti.

Un periodo storico particolarmente difficile, quello in cui ci ritroviamo a vivere, a causa di tutta una serie di eventi che continuano ad avere un impatto negativo sulle nostre esistenze, sia per quel che riguarda l’aspetto economico che sociale. Molti pensionati rischiano di restare senza luce e acqua e per questo motivo si rivela necessario l’attuazione di misure ad hoc.

Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che giungono buone notizie per molte persone che si vedranno riconoscere automaticamente in bolletta il bonus luce e gas 2022. Ma chi ne ha diritto? Entriamo quindi nei dettagli per vedere tutto quello che c’è da sapere in merito e soprattutto quali sono i requisiti richiesti.

Bollette, c’è chi riceverà automaticamente il bonus luce e gas: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere che l’Isee nel 2022 sarà necessario per molte agevolazioni. Più basso è il valore di questo dato, in effetti, maggiore è il numero di agevolazioni a cui poter accedere. Tra queste si annovera il bonus luce e gas che nel corso del 2022 verrà riconosciuto a molte persone, purché in possesso di determinati requisiti.

Entrando nei dettagli ricordiamo che grazie all’ultimo decreto legge il governo ha deciso di ampliare la platea dei beneficiari. In particolare a partire dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022, il tetto massimo del valore Isee per poter beneficiare di tale agevolazione è pari a 12 mila euro, anziché 8.265 euro.

Un’agevolazione indubbiamente importante, per cui, è bene sapere, non bisogna presentare alcuna domanda. Il bonus bollette, infatti, viene riconosciuto automaticamente a tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti. L’importante è provvedere alla compilazione della DSU, quest’ultima già necessaria per ottenere l’Isee.

I dati in questione, presenti nelle banche dati dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, vengono in questo modo acquisiti automaticamente, con lo sconto che viene applicato direttamente in bolletta.