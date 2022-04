Uova di Pasqua pericolose per intolleranti e allergici. Il richiamo alimentare è causato dalla presenza di allergeni non segnalati; scopriamo il marchio incriminato.

Le uova di Pasqua vegan senza lattosio contengono latte. L’annuncio spaventa allergici ed intolleranti che non devono assolutamente consumare la cioccolata.

Un periodo nero per i consumatori allertati da continui richiami alimentari che non sono cessati nemmeno durante le festività pasquali. Gli allarmi sono molteplici e le cause dei ritiri spaventose. Dalla salmonella nei prodotti Ferrero all’escherichia coli nelle pizze surgelate della Buitoni; le conseguenze dell’assunzione di cibo contaminato possono rivelarsi pericolose e portare al ricovero in ospedale. Ora ad impensierire i cittadini un nuovo richiamo, quello delle uova di Pasqua vegan senza lattosio. Il motivo del ritiro dagli scaffali dei supermercati è legato propria alla presenza di latte, un pericolo per la salute delle persone allergiche e intolleranti. Vediamo qual è il marchio oggetto di richiamo e il lotti incriminati.

Uova di Pasqua con allergeni, il marchio ritirato

L’allerta coinvolge le uova di Pasqua Vegan senza lattosio del brand Loving prodotte da GMF Oliviero F.lli Srl. I canali di vendita sono i supermercati Todis, altre catene alimentari e alcuni siti e-commerce tra cui Amazon. La presenza di latte in alcuni campioni ha determinato il ritiro dei prodotti a livello precauzionale. La ricerca è stata richiesta dall’Associazione Cibo Amico Allergie alimentari e anafilassi e condotta dal laboratorio specialistico certificato Accredia. Si è resa necessaria in seguito alla segnalazione di cinque reazioni anafilattiche in bambini allergici al latte dopo l’assunzione delle uova di Pasqua.

I lotti incriminati

Le indagini condotte in collaborazione con i NAS hanno confermato la presenza dell’allergene nel lotto di produzione numero L22035. Altri lotti oggetto di verifiche sono stati L22039, L22075 e L22080. Queste analisi aggiuntive hanno confermato la presenza di latte in questi nuovi lotti indicati dai genitori di bambini con allergia. Di conseguenza, non sapendo quantificare l’entità della contaminazione è stato predisposto il ritiro precauzionale e comunicato l’invito a fare attenzione alla consumazione del prodotto in caso di intolleranze o allergie. Chi avesse acquistato l’uovo di Pasqua Vegan senza lattosio del marchio Loving potrà restituire l’articolo al punto vendita e richiedere il rimborso.