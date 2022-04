Importanti novità in arrivo per i clienti Iliad che a breve dovranno dire addio a questo servizio. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Nota per le sue promozioni particolarmente vantaggiose e competitive, Iliad è pronta a stupire i clienti con delle importanti novità. Ecco tutto quello che c’è da sapere in merito.

A partire dagli smartphone fino ad arrivare ai tablet, passando per i PC, sono davvero tanti i dispositivi a nostra disposizione grazie ai quali poter comunicare in qualsiasi momento con amici, colleghi e parenti, anche geograficamente molto distanti da noi. Per poter usufruire della maggior parte di questi servizi, però, è necessario, avere una connessione ad internet.

A ricoprire un ruolo particolarmente importante in tale ambito, pertanto, sono gli operatori telefonici. Ne è un chiaro esempio Iliad che è nota per le sue tariffe particolarmente convenienti. Ebbene, proprio soffermandosi sul noto operatore telefonico, interesserà sapere che sono in arrivo importanti novità per i clienti che dovranno a breve dire addio a questo servizio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Iliad, rivoluzione in atto: a breve i clienti dovranno dire addio alla rete 3G

Ormai alla portata di tutti, tanto da ritrovarsi in alcuni casi a dover fare i conti con una dipendenza da smartphone, grazie a questi dispositivi è possibile accedere a servizi di vario genere, come ad esempio e-mail e social. Proprio in tale ambito, ovviamente, a ricoprire un ruolo importante sono i diversi operatori telefonici che offrono la possibilità, ad esempio, di collegarsi alla rete internet.

Tra gli operatori più apprezzati si annovera Iliad che da quando è entrata nel mercato italiano offre tariffe particolarmente vantaggiose e competitive. Ma non solo, di recente è finita al centro dell’attenzione per via della decisione di investire importanti risorse per lo sviluppo delle reti 5G che arriveranno in numerose città prima della fine dell’anno in corso.

Una novità indubbiamente importante, che porterà con sé anche altre conseguenze. In particolare anche Iliad, proprio come altri operatori, dirà addio alle reti 3G. A differenza, ad esempio, di TIM e Vodafone, però, le tempistiche saranno un po’ più lunghe. In base alle ultime informazioni disponibili in merito, infatti, Iliad dirà addito alla rete 3G solo dopo aver raggiunto una copertura omogenea del territorio con la tecnologia attualmente a disposizione per le linee 4G.

Un aspetto che non può essere di certo trascurato, soprattutto considerando il fatto che, in seguito al cambio rete, la tecnologia 3G non sarà più adeguata e per questo in molti rischiano di non poter più navigare su internet, così come nemmeno poter effettuare o ricevere telefonate. Al momento comunque, come già detto, non è ancora giunto il momento per i clienti Iliad di dire definitivamente addio alla rete 3G. Non resta quindi che attendere e vedere quando questo avrà effettivamente luogo.