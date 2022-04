L’incredibile vicenda che ha letteralmente sconvolto l’opinione pubblica. Cosa è successo realmente al protagonista della vicenda?

L’incredibile vicenda si è letteralmente tinta di giallo. Qualcosa di insolito che ci certo non è passata inosservata tra gli abitanti della zona e non solo. Un biglietto scambiato, forse, qualcosa che non è stata ancora chiarita tutto sommato. Una situazione rocambolesca che in qualche modo getta ombre e sospetti su una vicenda che non smette di colpire.

Tutto ha inizio chiaramente con una vincita. Una incomprensione di fatto, linguistica ha originato un disguido che però a questo punto rischia di finire davvero male. Non è ancora chiaro ciò che è successo, nel senso che le posizioni sembrano essere abbastanza divergenti in merito. Ciò che appare evidente è che l’eventuale vincita ipotizzata non è stata affatto compresa, almeno stando alla cronaca in se della vicenda. Una trama che a questo punto non si capisce quanto possa essere fedele.

Protagonista della vicenda è il signor Joao Luis Da Ponte, portoghese di nascita ma resistente negli Stati Uniti, precisamente a New Bedford. L’uomo, stando al suo racconto ha acquistato, quasi per caso, un classico biglietto Gratta e vinci. L’uomo ha realizzato subito di aver vinto, convinto dalle sue conoscenze linguistiche e non solo di aver conquistato la cifra non proprio da buttare via di 4000 dollari. A questo punto l’uomo fa una cosa inusuale per guadagnare tempo, per incassare prima possibile la vincita al Gratta e vinci.

Gratta e vinci, piazza il colpo della vita ma scambia le cifre: la vicenda resta più che mai aperta

Joao Luis Da Ponte si è quindi recato da una donna consigliatagli per questo genere di operazioni. La signora in questione trattiene solitamente una piccola percentuale per se e cambia all’istante il biglietto vincente. Quindi consegna, all’istante, nelle mani dell’uomo la cifra di 4000 dollari. Fin qui, la vicenda sembra filare, o meglio, non sembra ci siano elementi che in qualche modo possano rovinare la trama in se. E invece dopo un po’succede qualcosa di strano.

Ad un certo punto però l’uomo, vincitore dei 4000 dollari al Gratta e vinci si rende conto di non aver vinto in realtà quella cifra ma circa 1,8 milioni di dollari. La svista sarebbe stata generata, racconta da una incomprensione di natura linguistica, per lui che non conosce ancora bene l’inglese. Rivoltosi alla donna che le ha cambiato il biglietto però ha ricevuto una notizia altrettanto bizzarra. La donna infatti ha dichiarato di non aver mai ricevuto alcun biglietto dall’uomo.

Il Boston Globe, quotidiano locale americano ha riportato cosi la notizia, con la vicenda dell’uomo che disperato dichiara di essere stato ingannato dalla donna. Quest’ultima dal canto suo dichiara la totale estraneità dai fatti. La vicenda è finita in tribunale, dove l’uomo ha citato la donna, tale Maria Oliveira che dal canto suo ha dichiarato di “non aver mai scambiato i biglietti della lotteria per nessuno”. Una vicenda bizzarra insomma che ad un certo punto appare addirittura complicata da comprendere per quanto a tratti surreale.

La legge a questo punto chiarirà chi sono eventualmente gli innocenti e chi i colpevoli. La vicenda di certo non finirà in breve tempo. Tanti i soldi in ballo, tanti gli interessi chiaramente, per una vicenda assolutamente, cosi come anticipato bizzarra, nella trama, di certo, più che mai.