Al giorno d’oggi ci ritroviamo sempre più spesso coinvolti in fatti che nemmeno riusciamo a comprendere al primo approccio.

Vivendo la condizione dei perennemente collegati ci potrebbe capitare di vivere situazioni di certo non previste in cui la connessione al web diventa in qualche modo decisiva. In pratica tante situazioni che di certo non possiamo considerare positive, che viviamo sono condizionate in qualche modo proprio dalla costante del collegamento alla rete per 24 ore al giorno.

Quante volte ci è capitato di imbatterci in mail o sms dal contenuto alquanto bizzarro. Talmente bizzarro da avere il dubbio possa trattarsi di qualcosa di effettivamente realistico. Possiamo affermare che il trucco in effetti risiede tutto in quel frangente. Percepire il tutto come ipotizzabile, realisticamente valido e di conseguenza continuare con l’approccio iniziato dalla prima comunicazione. Nel caso specifico si può immaginare di seguire ad esempio le indicazioni riportate all’interno della stessa mail o del messaggio in questione.

Nella maggior parte dei casi per obbligarci in qualche modo a prestare attenzione a quanto riportato ci impongono, come comunicazione, contenuti dal tono allarmistico. Problemi alla nostra banca, il nostro conto che potrebbe in qualche modo essere bloccato, il nostro Spid impossibilitato a funzionare per questioni legate al rischio sicurezza e cosi via. Il tutto chiaramente collegato ad un discorso abbastanza concreto legato alla possibilità di essere truffati. Parliamo insomma di una sorta di esca, spesso succulenta per gli utenti del web.

Il rischio di perdere i propri risparmi oppure la curiosità verso la possibilità di vincere uno smartphone o un buono sconto presso questo o quell’altro store appaiono spesso estremamente allettanti. Proprio per questo risulta poi per i malintenzionati, già perchè parliamo di tentativi di truffa se non fosse ancora chiaro, ancora più semplice guidare le vittime all’interno delle proprie pagine.

La risposta è decisiva: ecco come non comportarsi di fronte a certe comunicazioni

Nella maggior parte dei casi in basso, dopo la prima parte della comunicazione troviamo un link. Li ci viene chiesto di cliccare in tutte le situazioni perchè è li che si concretizza il tutto. Sbloccare il nostro conto corrente, partecipare al concorso, ritirare il buono, ogni fantomatica questione è realizzabile attraverso quell’unico link, incredibile. Li addirittura ci potrebbe essere richiesto il pass per la nostra posizione bancaria. Chiaramente in quel caso i malintenzionati proveranno a sottrarre quanto più denaro possibile dal nostro conto.

Rischiare di cadere vittime di questo tipo di truffe è purtroppo oggi all’ordine del giorno per gli utenti del web. Ci troviamo di fronte a pratiche ormai collaudate, truffe lanciate in qualche modo a grappolo proprio per provare ad intercettare quanti più utenti possibile. Approfittare dell’ingenuità della buona fede manifestata perchè non consapevoli di fatto, gli utenti, di ciò che potrebbe capitare è diventata insomma pratica abbastanza comune sul web.

Milioni di vittime periodicamente per quella che è diventata una sorta di attività parallela in rete. Numerose tipologie di truffe per una trama che si manifesta ed evolve sempre nello stesso modo. Ritrovarsi all’improvviso al centro di una finissima truffa non è certo la cosa più piacevole di questo mondo. Quello che si può fare, una volta scoperto l’inganno, qualora ci si fosse finiti dentro, è avvisare il prima possibile la propria banca sperando in qualche modo di riuscire a recuperare il maltorto. A quel punto denunciare il tutto alle autorità competenti.

Al giorno d’oggi la truffa è assoluta protagonista del web. Quotidianamente i tentativi ai danni degli utenti sono milioni. Vittime su vittime che ogni giorno in qualche modo si ritrovano nella morsa del raggiro, inconsapevoli, realmente di ciò che loro capitato. Truffare per molti, è una sorta di vera e propria attività, utile per rubare chiaramente soldi ma anche informazioni preziose da riutilizzare a loro volta. L’utente insomma è avvisato, mai fidarsi delle apparenze, soprattutto sul web.