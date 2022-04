PosteMobile regala agli utenti un’offerta pasquale che è un chiaro invito a cambiare operatore. Scopriamo tutti i dettagli.

Pochi giorni per approfittare di una promozione PosteMobile per navigare su internet ad un costo tra i più bassi del mercato. Super offerta a tempo da non perdere.

Siamo abituati alle sfide tra le più note compagnie telefoniche. Iliad, Vodafone, WindTre si affrontano a suon di offerte e i vincitori si alternano mese dopo mese. Gli utenti sono soddisfatti da questa competizione dato che garantisce loro offerte dai costi convenienti e complete di chiamate e giga. Periodicamente si inserisce in queste sfide un’altra concorrente, Poste Italiane, con le offerte PosteMobile. La sorpresa di Pasqua 2022 è decisamente allettante e potrebbe garantire lo scacco matto alle avversarie.

PosteMobile, super offerta di Pasqua

La super offerta pasquale di Poste Italiane si chiama Creami WOW 30 Gb che consente di avere chiamate illimitate, sms illimitati e 30 giga di internet 4G a 4,99 euro al mese. Il costo dell’attivazione della SIM è di 20 euro ed include 10 euro di traffico. Tra i servizi inclusi troviamo “Ti cerco” e “Richiama Ora”, l’avviso di chiamata e il controllo del credito residuo contattando il numero 401212.Il prezzo è bloccato per tutta la durata contrattuale e si potranno condividere i GIGA con altri dispositivi senza dover pagare costi aggiuntivi. Per quanto riguarda la navigazione, la rete utilizzata è 4G+ con velocità fino a 300 Mbps.

L’offerta dovrà essere attivata online oppure tramite canale telefonico entro il 18 aprile. La portabilità è un’opzione ammessa e la spedizione della SIM è gratuita.

Le altre offerte di Poste Italiane

Oltre a Creami WOW 30Gb, Poste Italiane ha attive altre promozioni PosteMobile. La prima è Creami EXTRA WOW 150 che prevede il costo di attivazione gratuito entro il 30 aprile 2022. Chiamate ed sms sono illimitate e il traffico incluso è di 150 Gb in 4G+. Il costo mensile è di 9,99 euro al mese. E’ possibile acquistare il pacchetto online autonomamente oppure con operatore accedendo al portale poste.it.

L’alternativa da valutare è CREAMI EXTRA WOW 50 che si differenzia dalle offerte precedenti unicamente per i 50 giga di traffico e per il costo di 6,99 euro al mese. Non dimentichiamo, infine, la proposta PosteCasa Ultraveloce per navigare in casa con la Fibra fino a 1 Gbps a 26,90 euro al mese (canone bloccato). L’offerta include una seconda connessione senza limiti di Giga utilizzabile in Italia su rete mobile, la chiavetta USB, il modem WiFi trasportabile e il costo dell’attivazione, installazione e consegna a 49 euro invece di 99.