Artista senza tempo, Raffaella Carrà ha lasciato un vuoto immenso nel mondo dello spettacolo e non solo. Anche il condominio in cui viveva non è più lo stesso.

Vera e propria regina della Tv, famosa e amata anche all’estero, Raffaella Carrà rimarrà per sempre un’icona di stile e di talento.

Classe 1943, Raffaella Carrà si è spenta lo scorso 5 luglio 2021 all’età di 78 anni. Una notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo, e non solo, che piange la scomparsa della “più amata dagli italiani“. Una carriera all’insegna del successo, quella della Carrà, che nel corso degli anni ha ammaliato il pubblico in qualità di conduttrice, ma anche come cantante e ballerina.

In grado di segnare un’epoca, ha lasciato un’eredità artistica immensa, con molti che la ricordano con affetto, rendendo omaggio alla sua meravigliosa carriera. Allo stesso tempo non mancano coloro che continuano a chiedersi a quanto ammonti il patrimonio della compianta artista. Proprio in tale ambito non è passata inosservata una notizia che riguarda la sua casa a Roma. Ma cosa sta succedendo? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Raffaella Carrà, in vendita la casa a Roma: 420 mq con piscina e campi da tennis

In base alle ultime notizie che circolano in rete, sembra che sia in vendita la casa a Roma di Raffaella Carrà. L’annuncio è apparso in uno dei più noti siti immobiliari, con la trattativa che è riservata. Non è dato sapere, quindi, quanto costi la casa in cui ha vissuto per tanti anni la “più amata dagli italiani”.

Visti i prezzi delle altre abitazioni in zona, comunque, è possibile dedurre che si tratti di un importo particolarmente elevato, tanto da non escludere una cifra con sei zeri. Come già detto, comunque, non si conosce l’effettivo valore di vendita di questo appartamento e non sono disponibili informazioni certe in merito. Ma dove si trova?

Ebbene, la casa della compianta artista si trova in via Nemea 21, quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti, a Roma, ribattezzato anche come la “Hollywood della Capitale”. Questo in quanto scelto da molti volti noti del mondo dello spettacolo. Per quanto riguarda le caratteristiche dell’abitazione di Raffaella Carrà, si tratta di un appartamento con una superficie di 420 mq, tre ingressi indipendenti, ma anche diversi terrazzi e balconi.

Ma non solo, presenta nove camere da letto e nove bagni nella zona notte. Per quanto concerne la zona giorno, inoltre, presenta cinque vani e altri tre bagni. Da non dimenticare, poi, la palestra e una sala trucco. Una vera e propria casa da sogno, che si trova in un comprensorio di lusso, con tanto di piscina e campi da tennis.