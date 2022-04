Nuovo ritiro comunicato dal Ministero della salute che coinvolge un noto marchio della mozzarella senza lattosio. Scopriamo il numero dei lotti richiamati.

Il ritiro di un noto marchio di mozzarelle si aggiunge alla lunga lista dei richiami alimentari comunicati dal Ministero della Salute.

I consumatori continuano ad essere costantemente avvisati di richiami alimentari per la presenza di sostanze dannose per la salute. Non ci siamo potuti lasciare alle spalle la contaminazione da salmonella dei prodotti Kinder né il brutto caso dell’escherichia coli nelle pizze surgelate che ha coinvolto più di 70 bambini che già veniamo catapultati in un nuovo ritiro riguardante la mozzarella. Un prodotto consumato spesso dalle famiglie italiane, adattabile ad un antipasto, un primo, un secondo e irrinunciabile nella dieta mediterranea. Vediamo, dunque, qual è il marchio incriminato e i lotti richiamati dagli scaffali dei supermercati.

Ritiro della mozzarella, le cause

Il Ministero della Salute ha richiamato un marchio di mozzarelle senza lattosio per un errore di confezionamento. I soggetti intolleranti al lattosio non devono assolutamente consumare il prodotto ma restituirlo al punto vendita per chiedere il rimborso. Le confezioni incriminate, infatti, presentano un allergene, il lattosio, seppure sulle buste ci sia scritto “senza lattosio”.

Ricordiamo che i rischi per gli intolleranti al lattosio sono diversi in caso di assunzione dell’allergene. L’intolleranza comporta l’apparizione di chiari sintomi dai trenta minuti alle due ore successive all’ingerimento. Parliamo di diarrea, senso eccessivo di pienezza, gonfiore, nausa, borgorigmi, meteorismo, flautolenza, gonfiore addominale, dolori e tensione addominale.

Il marchio richiamato e i lotti

I lotti ritirati appartengono al marchio Vivibene Selex Bocconcini e le confezioni incriminate sono quelle da 125 grammi. La produzione è avvenuta nello stabilimento di Varna, in provincia di Bolzano. Il produttore è il Centro Latte Bressanone Soc. Agr. Coop e ha personalmente avvisato i consumatori dell’errore di confezionamento.

I numeri dei lotti oggetti di ritiro sono il 94 e 95 con scadenza il 3 maggio 2022 e 96 e 97 con scadenza il 5 maggio 2022. Le persone intolleranti al lattosio devono controllare la presenza di questi lotti nel proprio frigorifero in modo tale da non rischiare problematiche di salute. L’allerta è stata riferita sia dal produttore che dal Ministero della Salute e dal presidente dello Sportello dei Diritti, Giovanni d’Agata. L’attenzione deve essere alta come per ogni richiamo alimentare. Chi non presenta allergie e intolleranze può consumare il prodotto.