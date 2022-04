E’ allerta, c’è un batterio killer nella pizza surgelata. L’epidemia ha coinvolto fino ad ora più di quaranta bambini che versano in gravi condizioni.

Il marchio coinvolto è Buitoni e il ritiro dal mercato delle pizze surgelate è stato immediato dopo la correlazione tra il prodotto e i malori accusati da un elevato numero di bambini e ragazzi.

In Francia è allerta alimentare. La proliferazione dei batteri dell‘Escherichia Coli ha provocato gravi problematiche di salute in 41 bambini. Altri 34 casi sono in fase di accertamento e questo basta per scatenare il panico generale. L’epidemia sembrerebbe essere stata causata dal consumo di pizza surgelata del noto marchio Buitoni e l’allarme è stato dato dai medici che hanno curato i piccoli pazienti dalla sintomatologia grave. I dottori hanno invitato le famiglie dei bambini che hanno mangiato la pizza a controllare la salute dei figli nell’arco dei dieci giorni successivi alla consumazione. In Francia si stima una distribuzione di 100/150 mila pizze surgelate a settimana. L’epidemia potrebbe, dunque, non essere finita qui e, inoltre, è giunta voce di due decessi causati dalla contaminazione ma è ancora notizia da confermare.

Pizza killer, cosa sappiamo

Dallo scorso febbraio in Francia si registrano casi di bambini con sintomatologia gastrointestinale grave. I medici sono arrivati alla conclusione di una contaminazione da Escherichia Coli che le autorità hanno collegato al consumo della pizza surgelata della linea Fraîch’Up di Buitoni (Nestlé).

I casi registrati superano i 70 e coinvolgono bambini e ragazzi di età compresa tra 1 e 18 anni. Ben 41 giovani presentano gravi condizioni di salute con crampi, vomito, diarrea con sangue. Il batterio incriminato, l’Escherichia Coli, è particolarmente dannoso per i più piccoli e per gli anziani e può portare ad una complicazione critica, la sindrome emolitico uremica. Inoltre, causa polmoniti e infezioni alle vie urinarie da curare necessariamente con antibiotici.

Non mangiare quelle pizze

Le Autorità francesi hanno immediatamente predisposto il ritiro delle pizze surgelate Buitoni dai supermercati. Hanno poi segnalato l’emergenza alle famiglie francesi sottolineando l’importanza di non consumare il prodotto ma di gettarlo nella spazzatura. La contaminazione dovrebbe riguardare proprio l’impasto delle pizze messe in commercio dal mese di giugno 2021.

La Direzione Generale della Salute ha, inoltre, invitato i cittadini a segnalare eventuali presenze in commercio del prodotto incriminato utilizzando la piattaforma SignalConso. La situazione è drammatica e serve l’aiuto di tutti per risolverla evitando altre tragedie. E’ possibile, infatti, che l’epidemia abbia causato due vittime tra i più piccoli anche se la correlazione è ancora da verificare. Lo stabilimento di produzione è stato chiuso, i controlli sono iniziati e le prime analisi effettuate. Nestlé Francia, detentrice del marchio Buitoni, si assume ogni responsabilità e comunica che verranno effettuate tutte le indagini per chiarire le cause dell’epidemia. Infine, è stato segnalato un numero verde da contattare per far presente qualsiasi problema correlato, 0800 22 32 42.