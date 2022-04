Monete che hanno letteralmente fatto la storia del nostro paese. La nostra collezione nazionale vive di questo.

Ci sono alcuni esemplari di monete che fanno parte cosi, in maniera del tutto naturale del topo della collezione numismatica italiana. Ci troviamo in certi casi proiettati attraverso di essi in una dimensione completamente diversa e lontana in tutto e per tutto da ciò che conosciamo. Un vero e proprio viaggio nel tempo insomma per i veri appassionati di ogni parte del mondo.

Nel caso specifico facciamo riferimento ad uno dei pilastri della nostra vecchia moneta. Già la lira in se è capace di riservare agli appassionati di tutto il mondo un trattamento davvero speciale indagando tra i suoi enormi capolavori. Naturalmente parliamo di una valuta che ancora oggi da una parte all’altra del mondo vanta capolavori assoluti che impreziosiscono le collezioni di appassionati e collezionisti di qualsiasi paese. Ci troviamo insomma di fronte a qualcosa di letteralmente immortale che mai e poi mai lascerà passare il valore di certi tesori.

Dicevamo di quanto ancora oggi la lira sia capace di attirare le attenzioni di collezionisti da ogni parte del mondo con i suoi innumerevoli capolavori. Ci troviamo di fronte ad una monete che nell’arco di tre secoli ha letteralmente vissuto ogni vicenda legata all’Italia. Un parallelo di emozioni e sensazioni che ancora oggi gli appassionati ed i collezionisti condividono tra loro e sperano di vivere e rivivere ancora attraverso le proprie collezioni. Possiamo elencare a questo punto decine e decine di esemplari degni di nota.

Monete, l’ancora ed il delfino per l’esemplare unico: il suo prezzo è davvero incredibile

Uno degli esemplari in assoluto più richiesti tra quelli della vecchia lira è dicerto quello da 5 lire. Parliamo in questo caso specifico della storia della nostra vecchia moneta. Esemplare davvero unico che nel nostro paese ha attraversato letteralmente tutte le fasi al dopoguerra fino a qualche anno fa. Prodotto ininterrottamente dal 1951 al 2001, in pratica un percorso eccezionale che ha portato questa moneta a vivere intensamente fianco a fianco con i cittadini italiani dalla fine della guerra fino ai nostri giorni. Un vero e proprio mito.

Nello specifico andiamo a vedere quelli che sono i pezzi più pregiati di questa incredibile e particolarissima collezione. Iniziamo col dire che tra i pezzi più rappresentativi della vecchia 5 lire abbiamo di sicuro quella rappresentante un delfino ed un timone. Il peso di 1 grammo la sua caratteristica principale. Uno degli esemplari in questo senso di maggior valore è quello coniato nel 1956 in pochissimi esemplari, circa 400mila. Una moneta per collezionisti insomma. Oggi il suo valore in eccezionali condizioni di conservazione si aggira intorno ai 4000 euro.

Discorso a parte meritano inoltre due esemplari caratterizzati da interessantissimi errori di conio. Del 1969 infatti la moneta con l'”1″ della data di conio capovolto. In quel caso ci troviamo di fronte ad un esemplare che se conservato nelle giuste condizioni può arrivare a valere circa 100 euro. Discorso diverso invece per l’altro esemplare coniato nel 1989 con il timone capovolto. In quel caso non ci allontaniamo molto dai 30 euro di valutazione. In questo momento specifico il collezionismo è tornato forte tra i cittadini e scopre ogni anno nuovi appassionati pronti a lanciarsi in questa grande ed affascinante avventura.

Oggi il web, la rete, contribuiscono a rendere ancora più intenso quel discorso portato avanti finora. Il collezionismo oggi gode di mezzi che prima nemmeno potevano apparire concepibili. Informazioni, descrizioni di ogni tipo, aste on line. Tutto racchiuso in un piccolissimo mondo. Oggi insomma tutto è possibile stando comodamente seduti in casa propria. Appassionati e nuovi collezionisti aumentano spinti dal fascino e dal prestigio di una nobile arte. Gli esemplari altrettanto fanno sentire volta per volta il proprio peso all’interno di un mercato che ha ormai letteralmente preso il volo.