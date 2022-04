Occhio al libretto postale, in quanto chi si dimentica di fare questa cosa rischia di perdere un bonus di 200 euro. Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Molti titolari di un libretto postale potrebbero perdere un bonus di 200 euro a causa di una semplice svista. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa sta succedendo.

A partire dagli impegni lavorativi, passando per quelli famigliari, fino ad arrivare al tempo, sono davvero tante le cose da fare e che richiedono il nostro massimo impegno. Alle prese con le varie faccende quotidiane, quindi, non stupisce che possa capitare a tutti di dimenticarsi di fare qualcosa, anche di molto importante.

La svista, d’altronde, è sempre dietro l’angolo e proprio per questo motivo oggi invitiamo i titolari di libretti postali a dare un’occhiata alla propria area personale del sito di Poste Italiane. Questo in quanto chi si dimentica di fare questa cosa rischia di perdere un bonus di 200 euro. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Libretti postali, c’è chi rischia di perdere un bonus di 200 euro: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere assieme come ottenere tassi di interesse più alti con Poste Italiane è possibile. Oggi, invece, porremo la nostra attenzione sui libretti postali e sull’importanza di ricordarsi di compiere una semplice ma importante operazione. Questo in quanto chi si dimentica di fare questa cosa rischia di perdere un bonus di 200 euro. Ma per quale motivo?

Ebbene, a tal proposito bisogna innanzitutto sapere che Poste Italiane ha proposto un’interessante iniziativa ai suoi clienti, ovvero un concorso volto a favorire l’utilizzo dell’applicazione Bancoposta. Il nome di tale concorso è “Vinci con l’app Bancoposta“, per cui è stato possibile partecipare dal 15 dicembre 2021 fino al 15 febbraio 2022.

I premi per i partecipanti sono stati estratti però nel mese di marzo e per questo le comunicazioni ai vincitori stanno arrivando proprio in questi giorni. Per poter partecipare a questo concorso bisognava abilitare un libretto Smart o un conto corrente Bancoposta, usare l’app Bancoposta e registrarsi al sito di Poste Italiane dedicato all’iniziativa in questione.

Libretti postali, “Vinci con l’app Bancoposta”: occhio alle comunicazioni

Sempre in base a quanto si evince da questo sito, grazie a questo concorso i soggetti interessati hanno avuto modo di “partecipare all’estrazione di 1 viaggio da sogno (del valore di circa 10.000 euro) a scelta tra queste destinazioni:

Dubai: long week-end per tutta la famiglia.

Turchia: avventura in Cappadocia.

Sardegna: una vacanza in amicizia nell’azzurro mare d’Italia.

e di 500 Gift Card “Per Te Viaggi” del valore di 200 euro ciascuna“.

Ebbene, i vincitori di questo concorso riceveranno apposita comunicazione sull’area personale del sito di Poste Italiane. Proprio per questo motivo il consiglio è quello di accedere a tale aerea e controllare se sia arrivata o meno qualche notifica.

Questo in quanto, come si evince dal regolamento del concorso: “Ogni Vincitore dovrà fornire conferma dell’accettazione del premio, compilando l’apposito modulo, che dovrà pervenire debitamente compilato entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di vincita, all’indirizzo indicato nella comunicazione stessa“.

Per poi aggiungere: “In caso di mancato riscontro, trascorso il predetto termine, il Vincitore non avrà null’altro a che pretendere e si procederà all’assegnazione dei premi ai nominativi di riserva, ai quali saranno applicate le stesse modalità e tempistiche di validazione della vincita previste per i Vincitori“. Occhio quindi a non dimenticare di controllare la vostra area personale su Poste Italiane in quanto potreste perdere la possibilità di beneficiare di un bonus dal valore di 200 euro.