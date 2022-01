Ottenere tassi di interesse più alti con Poste Italiane è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Gli ultimi due anni sono stati segnati, purtroppo, dall’impatto del Covid che continua ad avere delle ripercussioni negative sulle nostre esistenze sia per quanto riguarda le relazioni sociali che economiche. In molti, purtroppo, a seguito delle varie chiusure e restrizioni si ritrovano a dover fare i conti con delle minori entrate. Ne consegue, pertanto, che riuscire ad affrontare le varie spese risulta sempre più difficile.

Non crea stupore, quindi, il fatto che in molti decidano di volgere un occhio di riguardo al mondo del risparmio, in modo tale da avere qualche euro in più a cui poter attingere in caso di bisogno. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che grazie a Poste Italiane è possibile far fruttare il proprio denaro, ottenendo tassi di interesse più alti. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Poste Italiane, ottenere interessi più alti è possibile grazie all’offerta Supersmart

Qualche giorno fa abbiamo visto assieme come Poste Italiane sembri pronta ad effettuare nuove assunzioni nel corso del mese di gennaio 2022. Ma non solo, sempre Poste Italiane offre ai suoi clienti la possibilità di far fruttare il proprio denaro, ottenendo tassi di interesse più alti.

Questo è possibile grazie all’offerta Supersmart 360 giorni di Poste Italiane, che permette di ottenere, come già detto, degli interessi più alti, ovvero pari allo 0,40%, rispetto al rendimento annuo lordo del libretto che è invece pari allo 0,001%.

Per poter accedere a tale misura bisogna essere titolari del libretto Smart. Entrando nei dettagli, inoltre, è bene sapere che grazie a questa promozione è possibile accantonare una parte o tutto il denaro presente sul proprio libretto. In particolare la parte accantonata viene remunerata con il tasso dell’offerta Supersmart, mentre quella rimanente con il tasso base del libretto Smart.

L’importo minimo di accantonamento è pari a mille euro e, come facilmente intuibile dal nome, la promozione dura 360 giorni. Ma non solo, come già detto offre un tasso di interesse annuo lordo alla scadenza più alto, ovvero pari allo 0,40%. È possibile, comunque, attivare o disattivare i propri accantonamenti anche prima che siano trascorsi 360 giorni. In questo caso, però, si matureranno interessi al tasso base pro tempore vigente.