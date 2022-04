Ci sono storie che possono sembrare realisticamente improbabili per quanto appaiono assurde. Situazioni al limite del grottesco.

Alcune situazioni mettono in evidenza una caratteristica molto particolare, il fatto cioè, la conferma, che per quel che riguarda il gioco, cosi come è semplice immaginare non esiste alcuna regola, alcun canone, alcuna dinamica predominante. Si gioca, ci si mette in qualche modo a disposizione del fato e si attendono gli esiti di ciò che quel momento ha in serbo per noi.

Quello che è successo secondo molti, m è chiaro che sia palesemente cosi, ha dell’incredibile. Quelli che si esprimono sono le persone che in quello stesso posto magari avranno provato più e più volte a tirare fuori la giocata vincente ed invece niente. Negli ultimi anni certo la febbre del gioco ha preso milioni e milioni di persone, molti di più di quanti ad esempio anni prima in pratica non ambivano ad altro che ad un premio in denaro proveniente da uno delle lotterie intriganti e cariche di milioni che possiamo notare quotidianamente.

In merito al Gratta e vinci poi se ne sono dette e se ne dicono tante, anzi tantissime. Tecniche per trovare il biglietto vincente, modalità di scelta del tagliando fortunato nella ricevitoria di fiducia. Occhio insomma alla serie, al colore, al concorso, tanta teoria che secondo gli esperti improbabili del web potrebbe portare al successo quasi sicuro, ma tutto sommato tutta teoria. La ricetta non esiste, la ricetta è data da ciò che il destino, la fortuna ha deciso per noi. La vicenda in questione ne è la più chiara dimostrazione. Niente di più opportuno.

Gratta e vinci, quando la fortuna arriva da una spinta: ha vinto 10 milioni grazie ad una fatalità

La storia che ha colpito milioni e milioni di giocatori in ogni parte del mondo arriva dagli Stati Uniti, dove una situazione assolutamente fortuita, del tutto casuale ha dato vita ad uno dei momenti più belli della vita della protagonista. Come fare per vincere 10 milioni di dollari al Gratta e vinci? Semplice, basta ricevere la giusta spinta. Esattamente quello che è successo in un supermercato della California, precisamente a Tarzana. LaQuedra Edwards si trovava li cosi come in tante altre occasioni quando decise di acquistare un biglietto Gratta e vinci per tentare ancora una volta la fortuna.

Li nel supermercato in questione un distributore automatico dei Gratta e vinci tenta insomma la donna che decide di investire 40 dollari in questo suo ulteriore tentativo di dare un taglio totale alla sua vita. Soldi inseriti, biglietti da acquistare individuati, poi però succede qualcosa di imprevisto. La donna, ferma di fronte al distributore, nel momento di schiacciare il tasto giusto per l’acquisto dei suoi biglietti viene involontariamente spinta urtata da un passante. Risultato il suo dito accidentalmente va a schiacciare un diverso pulsante e “sceglie” un biglietto da 30 dollari, del concorso “200X Scratchers”.

La donna resta fortemente infastidita per quanto accaduto e dalla reazione stessa dell’uomo: “Mi ha urtato, non ha detto niente ed è semplicemente uscito dalla porta del supermercato”. Poi però inizia a grattare quel biglietto che in un modo o nell’altro si è ritrovata tra le mani. Quello che si palesa davanti ai suoi occhi ha davvero dell’incredibile, 10 milioni di dollari. Ad un tratto, grazie ad un semplice errore, una fortuita spinta, la donna è diventata milionaria

“All’inizio non ci credevo davvero – ha raccontato la neo milionaria – ho cominciato a guidare e ho continuato a guardare il biglietto fino a quando non mi sono quasi schiantata con la mia macchina. Mi sono fermata – continua – l’ho guardato ancora e ancora, l’ho scansionato con la mia app della California Lottery sul cellulare e ho continuato a pensare che non potesse essere vero”. La sua vita è cambiata in un attimo insomma, grazie ad una fortuita spinta.

La donna in segno di ringraziamento ha inviato al supermercato per lei vincente la cifra di 50mila dollari ed inoltre ha in cantiere il progetto di dare vita ad una onlus tutta sua. Un tocco insomma, per puro caso, e tutto è cambiato.