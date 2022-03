Quanto può valere all’improvviso l’idea di stravolgere tutto e passare all’incasso? Cero parliamo di pura teoria.

I tempi che corrono implicano determinate scelte, decisioni, serie o semiserie chiaramente. Cosa passa per la testa di chi all’improvviso decide di acquistare un biglietto “Gratta e vinci”, un biglietto vincente, si capisce, chiaramente scoprendolo dopo. Una indecisione, una azione compiuta precisamente in quel momento, non un attimo prima o dopo. La fortuna che rende tutto ciò possibile. Fermare quell’attimo e dedicarlo all’impresa della vita.

Momenti come questi, situazioni come quelle che stiamo vivendo in questo preciso momento storico rendono per forza determinanti certe prese di posizione, certe azioni immaginate e portate a termine. Acquistare un biglietto “Gratta e vinci” e portare a casa una cifra che ti cambia la vita è qualcosa che per forza di cose deve essere determinante. Cosa sarebbe successo alla protagonista della nostra vicenda se non avesse acquistato quel biglietto, come sarebbe oggi la sua storia? Tutt’altro da raccontare, chissà quante difficoltà.

E’ successo tutto a Sandringham nella contea di Norfolk, in Inghilterra. E’ successo tutto all’improvviso come qualsiasi cosa organizzata cosi al momento, immaginare magari di portarsi a casa un piccolo premio, utile ad arrotondare le entrate mensili, ed invece tornare a casa e rendersi conto che la propria vita è cambiata del tutto. Ogni cosa che prima comportava problemi preoccupazioni, oggi probabilmente non sarebbe nemmeno più considerata, questa la differenza sostanziale, più importante chiaramente. 20 euro per portarne a casa 1 milione, la fortuna in questo caso aveva insomma le idee abbastanza chiare.

Gratta e vinci, succede tutto all’improvviso: 1 milione di euro mentre faceva tranquillamente la spesa.

E’ successo tutto all’improvviso, cosi come raccontato, cosi come specificato dalla stessa donna. Faceva la spesa e di colpo ha deciso di tentare la fortuna, come guidata da chissà quale forza misteriosa. Ha scelto proprio in quel momento, prendendo proprio quel biglietto, scegliendo quello tra tanti. Qualcosa che insomma a pensarci diviene letteralmente inspiegabile. L’acquisto è avvenuto presso il Sandringham Authorized Newsagency & Lotto, Shop 5 & 6, 34 Station Street, Sandringham. La vittoria ha chiaramente lasciato tutti a bocca aperta, a cominciare proprio dalla vincitrice.

“È pazzesco! È assolutamente un cambiamento di vita. Cose come questa semplicemente non ci accadono – racconta la fortunata vincitrice – Ho comprato il biglietto Instant Scratch-Its mentre facevo la spesa”. Il biglietto portato a casa e grattato con calma, poi la scoperta della vittoria e la scelta di tenerlo a casa per mesi, due per la precisione prima di recarsi presso le istituzioni competenti e passare all’incasso. “Non avrei mai pensato che in un milione di anni avremmo vinto un premio da un milione di dollari su un biglietto Instant Scratch-Its! Sto ancora cercando di elaborare tutto. È meraviglioso.”

Una situazione incredibile che chiaramente tiene conto delle tante difficoltà degli ultimi mesi ed anni. La donna infatti ha parlato del momento difficilissimo affrontato quando è arrivato il covid e tutto di colpo sembrava cambiato per sempre. Affermazioni come questa di certo contribuiscono a percepire in maniera del tutto diversa numerose cose, cosi come la vita stessa. Ci troviamo di fronte ad un evento davvero incredibili, di quelli che ti cambiano la vita, di quelli che di certo mettono un punto a tutto ciò che c’era prima ed impongono di ricominciare da zero.

Vincere al “Gratta e vinci” in questo modo, cosi come se nulla fosse, facendo la spesa, può sembrare qualcosa di addirittura forzato, ma l’immagine è questa, vincere cosi come se si stesse prendendo un caffè. La vittoria che spiazza e cambia l’esistenza. L’affermazione della vita che di colpo ci fa essere qualcos’altro, senza più preoccupazioni, senza più problemi. Vincere come non lo si è fatto mai, trionfare al gioco e nella vita. Un futuro diverso, tutto nuovo, lontano da tutte le situazioni temute. Vincere è una cosa davvero meravigliosa.