Poste Italiane, l’app non funziona a determinati orari e i titolari di un libretto di risparmio non possono gestire i propri soldi.

I movimenti sui Libretti Postali risultano bloccati in alcuni orari della giornata. Qual è il motivo di questo blocco?

Poste Italiane ha come missione la soddisfazione del cliente. I vari prodotti sono pensati per semplificare la gestione dei risparmi e per poter effettuare operazioni e movimenti sul proprio conto corrente, Libretto Postale o carte ovunque ci si trovi e qualsiasi orario. L’azienda ha pensato di sfruttare la tecnologia per consentire ai clienti di operare online. Da qui la nascita dell’app Poste ID in relazione all’identità digitale, dell’applicazione Ufficio Postale per prenotare un ticket e risparmiare code, dell’app BancoPosta per la gestione del conto corrente e dell’applicazione PostePay per le operazioni della carta prepagata. I clienti di Poste Italiane devono sapere, però, che in determinati orari i movimenti sono bloccati e non per un problema tecnico ma per una scelta oculata dell’azienda.

Poste Italiane, quando l’app non funziona

I titolari di una PostePay sono ormai consapevoli che non possono effettuare operazioni sull’app dalle ore 2.00 alle 4.00 di notte. Poste Italiane ha scelto di optare per questa interruzione dato il numero basso di movimenti in quella fascia oraria. Tanti clienti si interrogano sul fatto che la stessa direttiva venga messa in atto anche sulla Carta Libretto oppure no. Parliamo di una carta collegata al Libretto Postale in proprio possesso che consente di svolgere diverse operazioni tra cui prelievi e versamenti presso sportelli ATM e girafondi.

Ebbene, se nel foglietto informativo relativo alla PostePay è esplicitamente riferito il blocco dei movimenti per le due ore notturne, nella documentazione della Carta Libretto non si trova alcun riferimento del genere. Si legge, però, che gli orari di utilizzo della carta sono dalle 8.00 del mattino alle 22.00 di sera, tutti i giorni esclusi i festivi.

Anomalie in altre ore del giorno

Se le app Poste non dovessero funzionare in altri momenti della giornata il problema potrebbe essere tecnico e temporaneo. Da considerare anche l’eventualità di un aggiornamento necessario dell’applicazione per poter riprendere l’operatività. In altri casi, invece, potrebbe essere indispensabile cestinare l’app e scaricarla nuovamente.

Altri casi di malfunzionamento riportano difficoltà nell’accesso con il proprio account Poste ID. Si potrebbe dover resettare e creare nuove credenziali soprattutto se non si è certi di ricordare la giusta password. Nel momento in cui non si ha intenzione di cambiare password perché si è certi di inserire quella esatta è consigliabile contattare il servizio assistenza al numero 800 00 33 22. Gli operatori risponderanno dal lunedì al sabato – esclusi i festivi – dalle ore 8.00 alle ore 20.00.