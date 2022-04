Manuel Bortuzzo cambia lavoro dopo l’esperienza nella casa più spiata d’Italia? Il dettaglio non è passato inosservato!

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, cosa fa oggi Manuel Bortuzzo? Ecco le ultime informazioni in merito.

Manuel Bortuzzo è stato, senz’ombra di dubbio, uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Non stupisce, quindi, che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio cosa faccia oggi, dopo aver concluso la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

Sentimentalmente legato a Lulù Selassié, conosciuta proprio durante la loro avventura al Grande Fratello Vip, sono in molti a chiedersi se l’ex gieffino stia pensando di intraprendere una nuova carriera lavorativa. Ma di cosa si potrebbe trattare? Entriamo nei dettagli e vediamo cosa è successo,

Manuel Bortuzzo pronto a cambiare lavoro? Ecco cosa è successo

Nel corso della sua esperienza al Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo ha ammaliato il pubblico del reality e gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia suonando al pianoforte. Un momento davvero magico, che Bortuzzo e Lulù Selassié hanno replicato nel corso dell’ultima diretta del “Pupa Party”, con al timone Dayane Mello e Andrea Dianetti.

Proprio in occasione della loro presenza al noto streaming show dedicato a La Pupa e il Secchione, infatti, Manuel Bortuzzo ha suonato al pianoforte All of me di John Legend, mentre la Selassié ha cantato. Un momento che non è passato di certo inosservato, con molti che si chiedono se la coppia sia pronta a lavorare nel mondo della musica, con lei che canta, mentre Bortuzzo suona al pianoforte.

Al momento, è bene sottolineare, si tratta solo di ipotesi. Allo stesso tempo non si può negare come, nel caso in cui Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo dovessero davvero decidere di intraprendere una carriere musicale, potrebbero sicuramente contare sull’affetto dei loro tantissimi fan, che non perdono mai l’occasione di seguirli sui social e riempirli di commenti carichi di affetto.

Non resta quindi che attendere e vedere se in futuro Bortuzzo deciderà di dedicarsi al mondo della musica assieme alla sua amata Lucrezia Hailé Selassié, oppure di intraprendere un percorso lavorativo differente.