Concorrente, assieme alle sorelle, della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ecco quanto guadagna Lucrezia Hailé Selassié.

Discendente dell’ultimo imperatore di Etiopia, detronizzato nel 1974, Lucrezia Hailé Selassié è una principessa con la passione per la moda. Nota per essere una delle concorrenti, e finalista, della sesta edizione del Grande Fratello Vip, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Lucrezia Hailé Selassié: chi è, carriera

Nome: Lucrezia Hailé Selassié

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 9 giugno 1998

Luogo di nascita: informazione non disponibile

Nata il 9 giugno del 1998, di Lucrezia Hailé Selassié, detta Lulù, si hanno davvero poche informazione. Del segno zodiacale dei gemelli, infatti, non sono disponibili ulteriori notizie in merito ad esempio alla sua altezza o luogo di nascita.

Cresciuta tra Roma e Londra, assieme alle sorelle, Jessica e Clarissa, è appassionata di moda e ha conseguito la laurea presso la John Cabot University di Roma. Come le sorelle è una principessa della dinastia Etiope, discendente della nobile stirpe di Hailé Selassié, ultimo imperatore del Corno d’Africa, non più sul trono dal 1974.

A differenza della sorella Jessica che ha partecipato alla seconda edizione di Riccanza nel 2017, Lucrezia non è apparsa mai sul piccolo schermo. Questo, almeno fino al 2021, anno in cui diventa, assieme alle sorelle, una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, con al timone Alfonso Signorini.

Lucrezia Hailé Selassié: vita privata, ex, fidanzato, figli

Particolarmente riservata, della vita privata di Lulù Hailé Selassié si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito a relazioni passate. Entrata nella casa del Grande Fratello Vip da single, nel corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia ha fin da subito attirato l’attenzione del pubblico per via della complicità con Manuel Bortuzzo.

A tal proposito la stessa principessa ha dichiarato: “È una persona importante, anche se ci conosciamo da una settimana. Mi rende più sicura. Sembra strano sia già così importante ma per me è così”. Dal suo canto Manuel Bortuzzo ha aggiunto: “Siamo entrambi due persone molto buone e sensibile, ci piace sentire l’affetto e ce lo diamo“.

Lucrezia Hailé Selassié: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Lulù Hailé Selassié. Vista la sua famiglia di origine, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

Proprio come le sorelle, infatti, sembra abiti in una villa affacciata su Piazza di Spagna, dove viene accudita da un maggiordomo, ha un autista personale e uno staff che si prende cura di lei.

Per quanto riguarda il piccolo schermo, invece, come già detto, Lucrezia Hailé Selassié è una delle concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A tal proposito ricordiamo che, in base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, i compensi risultano differenti a seconda della popolarità del concorrente.

Entrando nei dettagli dovrebbero essere compresi tra i 3 e i 10 mila euro a settimana. A determinare il guadagno finale, pertanto, è la permanenza. Ai compensi settimanali bisogna poi aggiungere il montepremi finale che si aggiudica il vincitore, per un valore pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza.

Lucrezia Hailé Selassié: Instagram

Lucrezia Hailé Selassié ha un profilo Instagram dove vanta tanti follower, con cui condivide scatti e video della sua quotidianità.