Ritorno inaspettato del cashback che permetterà, in determinati casi, di ottenere un rimborso immediato. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da aspettarsi.

Attenzione, ritorna il cashback che presenta, però, dei cambiamenti importanti rispetto al passato. Ecco quali sono le novità con cui dover fare i conti.

L’evasione fiscale si rivela essere uno dei più grandi problemi per il nostro Paese in quanto ha un impatto non indifferente sulle nostre finanze. Proprio per questo motivo il governo ha deciso di attuare nel corso degli anni tutta una serie di misure volte a contrastare tale fenomeno. Ne è un chiaro esempio il cashback, introdotto dal precedente governo a guida Conte. Questo con l’intento di incentivare l’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici.

Finito spesso al centro delle polemiche per colpa dei cosiddetti furbetti del cashback, in seguito il governo a guida Draghi ha deciso di sospendere tale misura. Proprio il cashback, però, sembra destinato a tornare al più presto, portando inoltre con sé delle importanti novità, come ad esempio la possibilità di ottenere il rimborso immediato. Ma come è possibile? Entriamo quindi nei dettagli per vedere cosa c’è da aspettarsi e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Cashback, ritorno inaspettato e rimborso immediato: tutto quello che c’è da sapere

Dopo la sospensione, si potrebbe assistere al ritorno del cashback. Non sarà un ritorno immediato, in quanto il governo sta ancora mettendo a punto il sistema per poter beneficiare di questa misura che porterà con sé delle importanti novità.

In base alle ultime notizie in merito, infatti, il nuovo Cashback permetterà di ottenere subito i rimborsi delle spese effettuate a seconda delle detrazioni previste. Ne consegue, pertanto, che non si avrà diritto al cashback per tutti i pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronici, quali carte di credito o bancomat.

Una novità che non avrà effetto nell’immediato, in quanto il Cashback è previsto nella delega fiscale che deve ancora arrivare al Senato, a seguire ci saranno i relativi decreti legislativi. Il tutto avrà il via con una sperimentazione sulle spese sanitarie, per poi essere esteso ad altre misure.

Ad esempio chi pagherà una visita medica potrà beneficiare immediatamente del 19% della somma pagata. “In questo modo – ha spiegato all’AGI la viceministra dell’Economia, Laura Castelli – i contribuenti avranno davvero il diritto a ottenere quello che gli spetta in maniera semplice. E poi è un modo per continuare a utilizzare quello che abbiamo costruito sul piano digitale sul Fisco“.

Una notizia che non passa di certo inosservata e che porterà, come già detto, con sé delle importanti novità. Non resta quindi che attendere per vedere come funzionerà il nuovo Cashback e soprattutto da quando, effettivamente, sarà possibile usufruire di questo programma.