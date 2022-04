A breve potremmo ritrovarci a dover fare i conti con delle importanti novità riguardanti la benzina. Entriamo nei dettagli e vediamo perché conviene fare il pieno adesso.

Continua a destare particolare preoccupazione l’aumento generale dei prezzi che finisce per avere un impatto non indifferente sulle tasche delle famiglie.

A partire dal timore delle ripercussioni della guerra tra Ucraina e Russia, passando per il Covid, fino ad arrivare all’aumento generale dei prezzi, sono tanti, purtroppo, i fattori che incidono negativamente sul bilancio delle famiglie. Sempre più persone riscontrano delle difficoltà a far fronte alle varie spese. Tra le voci che pesano maggiormente si annovera senz’ombra di dubbio la benzina.

Ebbene, proprio soffermandoci sul carburante, interesserà sapere che a breve potremmo ritrovarci a dover fare i conti con delle importanti novità riguardanti proprio questo bene. Dei cambiamenti non irrilevanti, tanto da portare in molti a pensare che convenga fare il pieno adesso. Ma per quale motivo? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Benzina, ecco perché conviene fare il pieno adesso: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già visto come in seguito al caro bollette si rischi la chiusura notturna dei distributori di benzina. Una vicenda che non è passata di certo inosservata, tanto da portare il governo ad intervenire, onde evitare di incorrere in spiacevoli sorprese. Grazie al decreto Taglia Prezzi, infatti, ricordiamo, il prezzo del carburante è sceso di 25 centesimi più Iva.

Una misura importante, che ha però una validità limitata, ovvero solo di 30 giorni. Proprio per questo motivo, in assenza di ulteriori interventi, si teme che a partire dal prossimo 22 aprile i prezzi possano ritornare ad aumentare. Tra i fattori che rendono il costo del carburante incerto, inoltre, non si possono non annoverare le possibile ripercussioni della questione con la Russia.

Quest’ultima, infatti, sembrerebbe intenzionata a far pagare non più in euro, ma solo in rubli. Una decisione che, dal momento in cui dovesse tramutarsi in realtà, potrebbe comportare appunto un aumento non indifferente dei prezzi. Uno scenario, quello con cui si rischia di dover fare i conti, che non può passare di certo inosservato, tanto da portare in molti a pensare che convenga fare il pieno adesso.