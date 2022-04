Ecco quali sono le opportunità di lavoro con Amazon. Cosa è necessario fare per potersi candidare alle varie posizioni aperte

L’azienda leader dell’e-commerce è una delle poche che con l’avvento del covid non ha attraversato nessuna crisi, anzi ha avuto un considerevole incremento.

Al contrario di quanto avvenuto nella maggior parte dei settori del mercato, la pandemia ha dato lo slancio definitivo all’e-commerce, in particolar modo ad Amazon. Il colosso statunitense vista la lunga fase di reclusione a livello mondiale è stato sempre più chiamato in causa da parte di chi si è potuto permettere qualche spesa.

Con gli arrivi a casa in pochi giorni ha praticamente preso una fetta importante di pubblico. Per far fronte alle molteplici richieste pervenute, ha dovuto addirittura allargare l’organico a disposizione, assumendo nuovi dipendenti.

Amazon: tutte le proposte di lavoro del momento

Il trend di espansione non sembra arrestarsi in questa fase, soprattutto in Italia, dove la ricerca di personale è sempre più massiccia. In molti frangenti addirittura a tempo indeterminato. Un particolare di non poco conto in un momento in cui si fatica a trovare un’occupazione stabile.

Andando nel dettaglio le offerte di Amazon sono rivolte a diplomati, laureati e laureandi, sia professionisti esperti che giovani alle prime armi. In quest’ultimo caso è più probabile un inquadramento da tirocinante.

Tra le skills richieste è indispensabile la conoscenza dell’inglese e delle principali nozioni di informatica. Per determinati ruoli può essere un surplus conoscere le altre principali lingue europee come tedesco, francese e spagnolo.

Per la sede di Piacenza si ricercano operai, addetti alla movimentazione della merce, alla ricezione dei prodotti, all’imballaggio, allo smistamento e alle spedizioni. Le opportunità non mancano nemmeno per quanto riguarda i ruoli da impiegati.

Poco più su, a Milano le selezioni sono aperte sia per figure di vertice sia per coloro che sono alla prima esperienza lavorativa. Tra le varie spiccano quelle per lavorare nei nuovi magazzini Amazon, come manager, venditori e programmatori. Chi volesse candidarsi non deve fare altro che collegarsi al portale dell’azienda e compilare il form presente nella sezione dedicata “Lavora con noi”.