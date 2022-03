Alcuni insaccati e affettati sono più nocivi rispetto ad altri. Quali sono quelli che andrebbero evitati o consumati con minore frequenza

Prima di capire quali fanno più male al nostro organismo è bene conoscere la differenza che intercorre tra le due tipologie.

Affettati ed insaccati sono prodotti che ormai la gente mangia con una certa frequenza. Abbinano gusto e velocità, due caratteristiche che si sposano bene con i ritmi frenetici della società contemporanea.

In pochi però considerano gli aspetti non propriamente salutari che derivano dal consumo reiterato dei suddetti prodotti. Gli insaccati infatti sono realizzati con carne macinata e poi messa in un budello. Non c’è differenza tra taglio e grasso, mentre gli affettati vengono fuori da tagli interi e la parte grassa si può facilmente rimuovere.

La classifica degli affettati e degli insaccati che fanno più male

Secondo i medici e i nutrizionisti abusare di alimenti di questo genere può provocare all’organismo diversi problemi, tra i quali si possono annoverare:

aumento di colesterolo,

infiammazione del tratto intestinale,

aumento dei livelli di insulina nel sangue e diabete,

possibilità che aumenti il rischio di tumori.

Per effetto di ciò, un consiglio utile da seguire è quello di non assumere più di 60 grammi di salumi o affettati per 1 o al massimo 2 volte alla settimana. Nel dettaglio invece, ecco la classifica di quelli che fanno più male riportata dal portale “nonsapeviche.com”.

Insaccati

salame,

salsiccia,

wurstel,

salamella,

soppressata,

coppa,

mortadella.

Affettati

prosciutto cotto affumicato (meglio prediligere quello magro e di buona qualità per evitare anche la presenza di additivi e conservanti),

(meglio prediligere quello magro e di buona qualità per evitare anche la presenza di additivi e conservanti), prosciutto credo (è preferibile uno meno stagionato o in alternativa la bresaola),

(è preferibile uno meno stagionato o in alternativa la bresaola), speck,

pancetta,

guanciale,

mocetta (tipo di Piemonte e Valle D’Aosta),

(tipo di Piemonte e Valle D’Aosta), culatello (anche se è meno grasso del prosciutto crudo),

(anche se è meno grasso del prosciutto crudo), lonzino (stesso principio del culatello, ma è comunque preferibile non mangiarlo spesso),

In generale è bene dosare le porzioni dei cibi riportati nell’ultimo elenco perché contengono un quantitativo ingente di grassi e sono maggiormente ricchi di sale. Dunque, come tanti piaceri della tavola, il problema è l’abuso, per questo l’ideale sarebbe adottare una linea volta a concedersi qualche piccolo vizio senza però cadere nell’esagerazione.