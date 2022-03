Quali sono i bonus del Governo che posso richiedere? Per rispondere a questa domanda basterà conoscere una piattaforma web.

Obiettivo: non perdere alcuna agevolazione e nessuna scadenza da rispettare. Strumento: una piattaforma web pratica e di semplice utilizzo.

Il numero dei bonus e delle agevolazioni erogati dal Governo è elevato. L’intento è aiutare i cittadini a superare una crisi economica in atto da più di due anni che si è aggravata con lo scoppio del conflitto in Ucraina. Le spese per le famiglie aumentano sempre di più e riuscire a pagare le bollette, il carburante, i generi alimentari rientrando nel budget mensile è complicato soprattutto per i nuclei familiari economicamente più fragili. Qui interviene il Governo con bonus creati appositamente per tutelare i cittadini. E’ possibile, però, non riuscire, in questa giungla di opportunità, a capire quali possono essere richiesti così come alle volte è complicato riuscire a gestire tutte le scadenze di inoltro delle domande o della documentazione necessaria per accedere alla misura. Ebbene, a questo proposito interviene in soccorso dei cittadini una piattaforma web.

Quali bonus possono richiedere?

Per poter rimanere costantemente aggiornati sui bonus da richiedere è consigliabile accedere al portale bonusx.it. Parliamo di una piattaforma web di facile utilizzo che permetterà non solo di conoscere le agevolazioni di cui fare domanda ma anche di ricordare scadenze e termini ultimi di inoltro dei documenti. Tutto questo facendo riferimento ad un singolo dato, l’ISEE.

In base al valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente, infatti, si possono richiedere bonus differenti. La piattaforma consentirà di conoscere tutte le misure da richiedere e permetterà di inoltrare domanda approfittando del supporto di esperti del settore. Il servizio telematico si avvale, infatti, del supporto di un commercialista, del patronato o di un CAF. Reddito di Cittadinanza, Assegno Unico Universale, Naspi, Bonus Asilo Nido, queste e altre agevolazioni sono richiedibili tramite bonusx.it.

Come utilizzare la piattaforma

Bonusx.it è un portale dall’interfaccia intuitiva che offre diversi servizi ai cittadini. Il primo passo da compiere per iniziare ad operare sulla piattaforma è quello di creare il proprio profilo. La registrazione è gratuita e richiederà l’inserimento dei dati della famiglia nonché la compilazione di un questionario. Dalle risposte il sistema calcolerà l’ISEE in modo tale da avere il valore necessario per associare al nucleo familiare tutti i bonus richiedibili. La sezione di riferimento è “Prestazioni richiedibili”.

La domanda delle agevolazioni potrà essere inoltrata direttamente dalla piattaforma caricando i documenti richiesti e firmando i moduli all’interno delle pratiche digitali. I professionisti incaricati si occuperanno, poi, di visionare la richiesta, elaborarla ed inviarla all’ente pubblico competente in meno di 24 ore.