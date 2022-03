Ottenere lo Spid in modo facile e veloce è possibile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo tutto quello che c’è da sapere in merito.

Ormai chiave d’accesso a tutte le piattaforme di servizio pubblico, e non solo, ecco tre soluzioni per richiedere e ottenere lo Spid.

Inutile negarlo, ormai siamo sempre tutti connessi e per questo motivo non stupisce che anche la pubblica amministrazione decida di introdurre delle nuove di modalità di accesso ai vari servizi. Tra questi si annovera senz’ombra di dubbio il Sistema Pubblico di Identità Digitale, meglio noto come Spid, che consente di accedere in modo facile e veloce a qualsiasi ufficio online della pubblica amministrazione e non solo.

Allo stesso tempo non può passare inosservato il fatto come siano in tanti a riscontrare delle difficoltà ad ottenere proprio lo Spid. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che ottenere lo Spid in modo facile e veloce è possibile. Ma come fare? Entriamo quindi nei dettagli per vedere le tre soluzioni che non ti aspetti e tutto quello che c’è da sapere in merito.

Spid, ottenerlo in modo facile e veloce è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Abbiamo già avuto modo di vedere che Poste Italiane ha deciso di rendere a pagamento il servizio di riconoscimento di persona per ottenere lo Spid. A proposito del Sistema Pubblico di Identità Digitale, sono in molti purtroppo a riscontrare delle difficoltà nel riuscire ad ottenere l’identità digitale.

Proprio per questo motivo interesserà sapere che vi sono tre soluzioni che permettono di ottenere lo Spid in modo facile e veloce, ma di quali si tratta? Ebbene, in tale ambito interesserà sapere che oltre alle Poste, è possibile creare un’identità Spid rivolgendosi a tabaccai, oppure un Caf o Patronato. Ma non solo, vi sono anche alcuni Comuni che offrono un apposito servizio di assistenza per ottenere lo Spid.

Entrando nei dettagli, è bene sapere che le tabaccherie collegate al servizio Mooney consentono di ottenere lo Spid attraverso l’ente certificatore Infocert per un costo pari a 8 euro. Per fare ciò è necessario prima fare apposita richiesta sul sito di Infocert per poi recarsi in tabaccheria per procedere con l’identificazione di persona.

Per quanto riguarda Caf e Patronati, a loro volta, sono convenzionati alcuni con Lepida mentre altri con Infocert. In ogni caso è possibile rivolgersi a tali strutture per quanto riguarda l’ottenimento delle credenziali Spid. Per finire, come già detto, vi sono anche alcuni Comuni che offrono un servizio di assistenza ad hoc.

Non bisogna fare altro che contattare le amministrazioni locali di riferimento, quindi, per chiedere se è attivo o meno un servizio del genere e in caso di risposta affermativa cosa fare per usufruire di questa opportunità. Ottenere lo Spid in modo facile e veloce, quindi, come abbiamo avuto modo di vedere, è possibile. Non bisogna fare altro che optare per una delle soluzioni più adatte alle proprie esigenze e il gioco è fatto.