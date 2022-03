La Postepay è uno dei servizi di carta prepagata più diffusi nel panorama italiano. Quali sono i casi più comuni di disservizio e come bisogna regolarsi

Nel tempo è diventato uno dei bersagli preferiti dei malviventi per mettere a segno delle truffe online. Non si tratta però dell’unico frangente in cui non potrebbe funzionare.

La Postepay è diventata fondamentale nel corso degli anni, tant’ è che oggi la maggior parte degli italiani ne possiede una. Abbina comodità e praticità e consente di effettuare acquisti online, che ormai vanno per la maggiore.

A distanza di due decadi dal suo avvento, è ancora lo strumento leader del settore e dal 2018 è gestito da una società omonima controllata da Poste Italiane. Allo stato attuale detiene circa 1/3 del mercato delle carte a pagamento slegate da conti corrente.

Postepay non funzionante, per quali motivi? Come bisogna regolarsi?

Col passare del tempo i cybercriminali l’hanno presa di mira e spesso e volentieri sono riusciti a mettere a segno delle clamorose truffe avvalendosi di essa. Fortunatamente però anche il sistema di sicurezza è stato migliorato, così da mettere in fuorigioco chi ancora prova ad attuare losche tecniche di raggiro.

In generale non è comunque così raro che la Postepay possa non funzionare in alcuni frangenti. Ecco in particolar modo quali.

Problema tecnico che non consente il pagamento online, imputabile all’esercente a alla mancata attivazione del servizio,

Difficoltà che possono insorgere in base all’orario di utilizzo, in particolar modo quelli notturni. Per approfondire la questione, clicca su questo link correlato,

Impossibilità di accedere ai servizi Postepay attraverso l’app ufficiale. In questa circostanza può essere utile aggiornare la stessa attraverso gli store presenti sul sistema operativo del nostro dispositivo come iOS e Android (Apple Store o Play Store).

Per ogni eventualità e per controllare lo stato della carta Postepay è possibile telefonare in qualsiasi momento il numero verde 800.003.332. Insomma, come ogni strumento tecnologico, naturalmente non è perfetta, ma al passo coi tempi esistono delle soluzioni per ovviare alle principali cause di disservizio. Proprio questo aspetto ha reso questa carta tra le migliori del settore negli ultimi anni.