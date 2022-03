Il nuovo orologio Speedmaster MoonSwatch di Omega X Swatch è stato lanciato lo scorso 26 marzo ed è già oggetto del desiderio per tante persone. Per quale motivo?

Il 1969 è un anno noto a tutti i cittadini del mondo. Cinquantatré anni fa l’uomo ha camminato sulla Luna, un fatidico passo che ha segnato un momento fondamentale per la scienza e l’evoluzione. Gli astronauti avevano al braccio l’orologio Omega Speedmaster e, da allora, poter acquistare lo stesso segnatempo usato dagli uomini dello spazio è diventato un sogno per tante persone. Di conseguenza, la notizia di una collaborazione tra Omega e Swatch per creare una versione alla portata di tutti del cronografo Speedmaster ha attivato gli appassionati. Finalmente l’oggetto del desiderio può essere comprato; una lunga fila è un compromesso accettabile.

Orologio Speedmaster, cos’ha di speciale?

Omega e Swatch hanno deciso di collaborare per proporre una versione accessibile ed innovativa dell’iconico orologio Speedmaster MoonSwatch di Omega utilizzato dagli astronauti durante lo sbarco sulla Luna. Gli store Swatch selezionati hanno messo in vendita lo scorso 26 marzo 2022 undici modelli ispirati all’originale “orologio della Luna” e caratterizzati proprio dal tema dello spazio.

Le moderne versioni hanno il nome di pianeti e delle stelle, i colori dell’universo e, soprattutto, hanno un costo che è decisamente economico rispetto al modello originale. Gli elementi della collezione Bioceramic MoonSwatch Collection hanno un costo di circa 260 euro.

I dettagli dell’innovativa versione

Gli undici modelli realizzati dalla collaborazione tra Omega e Swatch sono in bioceramica, un nuovo materiale dell’azienda svizzera che è composto per due terzi da ceramica e per un terzo da materiale derivato dall’olio di ricino. Il centurino, invece, è in velcro. Sui quadranti degli orologi, poi, appare il marchio OMEGA X SWATCH caratterizzato dal “vecchio” logo Speedmaster e il nuovo logo MoonSwatch. E’ possibile notare la lettera S nascosta al centro del cristallo dell’orologio stesso.

Le lancette dei secondi, minuti e ore, poi, sono realizzate in Super Lumi-Nova per poter brillare al buio. Infine, sul retro dell’orologio si trova incisa un’immagine del corpo planetario ispiratore del design dell’innovativo Orologio della Luna.