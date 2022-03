Quanto guadagnano Clemente Russo e Laura Maddaloni per partecipare a L’Isola dei famosi? Ecco quali sono le informazioni disponibili in merito.

Naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei famosi, sono in molti ad essere curiosi di conoscere qualcosa in più su Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.

La nuova edizione de L’Isola dei famosi è da poco iniziata, riuscendo, anche quest’anno, ad attirare l’attenzione di una grande fetta di pubblico. Molti i volti noti del mondo dello spettacolo che hanno deciso di mettersi in gioco, tra cui la coppia di naufraghi composta da Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Entrambi sportivi, sono una delle coppie da poco sbarcate in Honduras per intraprendere questa nuova avventura. Non stupisce quindi che in molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di loro, come ad esempio a quanto ammonti il compenso per prendere parte al reality. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

L’Isola dei famosi, quanto guadagnano Clemente Russo e Laura Maddaloni: tutto quello che c’è da sapere

Lo scorso 21 marzo 2022 ha preso ufficialmente il via la nuova edizione de L’Isola dei famosi con al timone Ilary Blasi. Diversi i volti noti che hanno deciso di mettersi in gioco, come ad esempio la coppia formata da Clemente Russo e Laura Maddaloni. Lui ex pugile, mentre lei judoka, sono convolati a nozze nel 2008.

Dalla loro storia d’amore sono nate tre figlie: Rosy, nata il 9 agosto 2011, e le gemelle Janet e Jane, nate il 14 giugno 2013. Molto affiatati, i due, come già detto, hanno deciso di prendere parte alla nuova edizione de L’Isola dei famosi 2022, pronti ad affrontare le varie difficoltà che caratterizzano questa nuova avventura.

Ma quanto guadagnano i naufraghi Clemente Russo e Laura Maddaloni per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei famosi? Ebbene, come spesso accade in questi casi, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni dei vari concorrenti del reality. A tal proposito interesserà sapere che i compensi dei naufraghi differiscono a seconda della popolarità. Più un concorrente è famoso, pertanto, maggiore è il compenso.

In base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, comunque, sembra che i naufraghi de L’Isola dei famosi portino a casa un guadagno che oscilla dai 4 ai 6 mila euro a settimana. A questi compensi settimanali, poi, bisogna aggiungere il montepremi finale che si porta a casa chi vince il reality.

Quest’ultimo è pari a 100 mila euro, di cui 50 mila da devolvere in beneficenza. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Clemente Russo e Laura Maddaloni per poter partecipare a L’Isola dei famosi.