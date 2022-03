La classifica 25 hotel più belli al mondo stilata da TripAdvisor riporta molteplici strutture di altissimo livello. Tra queste figurano anche 2 italiane

La graduatoria è stata redatta in base ai giudizi che i viaggiatori hanno espresso attraverso il noto portale. Vediamo quali sono i migliori alberghi del pianeta.

Uno dei punti più importanti dell’organizzazione di un viaggio è il pernottamento in hotel. Star bene all’interno della struttura in cui si dorme è fondamentale per poter trascorrere una vacanza serena, quindi è bene conoscere quali sono i migliori sparsi in giro per il mondo.

Naturalmente bisogna sempre fare i conti con il fattore economico, visto che non tutti si possono permettere di soggiornare in certi alberghi piuttosto sfarzosi. Al netto di ciò, ecco quali sono i migliori, decretati dai giudizi dei viaggiatori dell’ultima edizione dei Travellers’ Choice di Tripadvisor.

Classifica 25 hotel più belli al mondo: quali sono i 2 italiani presenti

In virtù di ciò, ecco la graduatoria completa nello specifico:

Hotel Colline de France – Gramado, Brasile,

The Omnia – Zermatt, Svizzera,

Sani Dunes – Sani, Grecia,

Kandolhu Maldives – Atollo North Ari, Maldive,

Achtis Hootel – Afitos, Grecia,

Mandap, a Ritz – Carlton Reserve – Kedewatan, Indonesia,

The Legian Seminyak, Bali – Seminyak – Inodnesia,

Hotel Gardena Grodnerhof – Oltretorrente, Parma, Italia,

Tulemar Bungalows & Villas – Parco Nazionale Manuel Antonio, Costa Rica,

Hacienda Beach Club & Residences – Cabo San Lucas, Messico,

Club Prive by Rixos Belek – Belek, Turchia,

Chandys Windy Woods – Chithirapuram, India,

Mirihi Island Resort – Mirihi, Maldive,

The Ritz-Carlton, Macau – Macao, Cina,

Sukhumvit Park, Bangkok – Thailandia,

Hotel Ambiez – Andalo, provincia autonoma di Trento, Italia,

Hamasi Adventure and Dive Resort – Hopkins – Belize,

Jaya House River Park – Siem Reap, Cambogia,

Mint House at 70 Pine – New York City, New York,

The Hari – Londra, Regno Unito,

Gran Hotel Ciudad de Mexico – Città del Messico,

Waldorf Astoria Amsterdam – Amsterdam, Paesi Bassi,

Corpo Santo Lisbon Historical Hotel – Lisbona Portogallo,

Villa Rosa Kempinski Nairobi – Nairobi, Kenya,

Tokoriki Islans Resort – Tokoriki Island, Figi.

Dunque, su 25 strutture ricettive sparse su tutto il pianeta, ci sono ben due rappresentati del Bel Paese. Al contrario di quanto si possa pensare nessuna è situata in luoghi di mare, da sempre fiori all’occhiello dell’Italia.

L’Europa invece se la cava con un buon 9/25, mentre l’Asia spopola per le sue località marittime. Non potevano mancare la Grecia con 2 hotel e la Svizzera nelle primissime posizioni.