Esistono dei metodi semplicissimi per risalire ad un numero privato o sconosciuto senza l’ausilio di applicazioni e in maniera del tutto gratuita

Ricevere chiamate da numeri anonimi è all’ordine del giorno. Con questi trucchetti si può capire chi c’è dietro a queste pratiche non propriamente corrette.

L’utilizzo del cellulare può aprire dei veri e propri orizzonti. Si tratta di uno strumento in grado di metterci in contattato con persone che si trovano in ogni parte del mondo. Al contempo può anche esporci a pericoli o seccature.

Considerando quest’ultimo aspetto, non è raro ricevere chiamate da parte di numeri privati o sconosciuti. Vista l’innata curiosità umana, quando ci si trova in queste situazioni, il primo pensiero è quello di voler sapere chi è la persona che ha chiamato.

Come smascherare chi chiama da un numero privato o sconosciuto

Negli anni sono stati ideati diversi sistemi per scoprire i numeri privati o sconosciuti, tutti però sono frutto di applicazioni o metodi a pagamento. Non sempre si dispone o si intende utilizzare strumenti di questo genere. In pochi sanno che esistono delle alternative a dir poco sbalorditive e totalmente gratuite.

La prima è Overrride servizio che ogni operatore telefonico dovrebbe mettere a disposizione della clientela. Per poterlo attivare o richiedere informazioni basta contattare il proprio servizio clienti. In generale però per poterne usufruire è necessario attivare un abbonamento di durata variabile.

L’altra interessante soluzione consiste in Whooming. Si tratta di un’applicazione di base gratuita. Per poterla sfruttare però è necessario sottoscrivere un abbonamento. Una volta effettuata la registrazione e aver accettato termini e condizioni, si potrà finalmente attivare il servizio e individuare subito qualsiasi numero in entrata.

Se però non ci si vuole affidare a nessuna app, non resta che accedere ai tabulati telefonici della propria utenza. Lo si può fare tramite il servizio clienti, il quale deve poi recapitare tramite posta l’elenco di tutte le chiamate ricevute.

Alcune compagnie, al passo coi tempi, hanno deciso di rendere possibile questo servizio anche su Internet sulla propria area personale. Qui è possibile visualizzare tutti i contatti che hanno chiamato in un determinato lasso temporale.