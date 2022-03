Risparmiare sulle utenze domestiche è possibile, basta utilizzare questi trucchi segreti che in pochi conoscono. Entriamo nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Contrastare i rincari dei prezzi delle bollette di luce e gas è possibile, il tutto semplicemente prestando attenzione ad alcuni accorgimenti.

Sempre più persone, purtroppo, riscontrano delle serie difficoltà nel riuscire a far fronte alle varie spese. A partire dal Covid, passando per l’aumento generale dei prezzi, fino ad arrivare alle ripercussioni del conflitto tra Russia e Ucraina, purtroppo, sono tanti i fattori che incidono negativamente sulle nostre tasche. I prezzi in continuo aumento, infatti, finiscono per ridurre notevolmente il nostro potere di acquisto.

Un contesto particolarmente difficile, in cui si rivela necessario attuare dei piccoli accorgimenti grazie ai quali poter abbattere i costi. Proprio in tale ambito, pertanto, interesserà sapere che vi sono alcuni trucchi che in pochi conoscono attraverso cui è possibile risparmiare sulle bollette di luce e gas. Entriamo nei dettagli e vediamo di quali si tratta.

Caro bollette, risparmiare è possibile: tutto quello che c’è da sapere

Riuscire a fronteggiare le varie spese risulta per molti sempre più complicato. Proprio in tale ambito abbiamo già visto che anche nel corso del 2022 in molti potranno beneficiare del bonus sociale per le bollette. Oltre ai vari contributi economici messi in campo dal governo, interesserà sapere che è possibile abbattere ulteriormente i costi attraverso alcuni semplici trucchi.

Innanzitutto si consiglia di prestare particolare attenzione all’utilizzo degli elettrodomestici, cercando di accenderli solo quando strettamente necessario. Ma non solo, nel caso della lavatrice e della lavastoviglie si consiglia di utilizzarle solo quando cariche.

È opportuno, inoltre, controllare il proprio contratto di fornitura di energia elettrica. Questo in quanto, nella maggior parte dei casi, sono previste delle fasce orarie in cui si spende di meno. Sempre nell’ottica di ottenere un buon risparmio, inoltre, si consiglia di installare solamente lampadine a basso consumo.

Per quanto concerne il gas, poi, si consiglia di dare un’occhiata alle varie offerte in giro. Alcuni gestori, infatti, garantiscono un prezzo bloccato per almeno un anno. Una soluzione quest’ultima che, ove possibile, può essere attuata anche per la fornitura di energia elettrica.